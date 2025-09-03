Se desvaneció en un boliche y su familia creía que lo habían golpeado: qué determinó la autopsia a Camilo

El último fin de semana Camilo Isabella Valenzi murió en un boliche de Quilmes, ubicado en Avenida Calchaquí al 4300. Tenía 15 años y había podido ingresar al establecimiento con el DNI de un amigo suyo, que era mayor de edad.

Desde un primer momento, la familia del adolescente fallecido salió a buscar testimonios que pudieran contar las agresiones que sufrió Camilo dentro del boliche, atribuyéndole a su muerte un episodio de violencia como causante. Sin embargo, la autopsia del cuerpo que llegó a la Justicia desterró la versión.

Poco después de desvanecerse en el boliche Camilo fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de la localidad de Berazategui, donde lamentablemente llegó sin vida. Según indicaron fuentes a Infobae, la autopsia determinó que el adolescente falleció por un shock hipovolémico, a raíz de una úlcera sangrante.

Esos resultados, que llegaron desde la morgue a la UFI N°2 de Quilmes encabezada por el fiscal Jorge Saizar, permitieron corroborar de manera inobjetable que lo que tuvo Camilo fue una hemorragia interna descomunal que terminó provocando su muerte.

El caso de Camilo en las redes sociales

“Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana. Cada dato puede servir muchísimo”, decían en Instagram los allegados al adolescente que se desvaneció en el boliche. A raíz de su investigación, pudieron dar con un video del interior del establecimiento, donde se ve a Camilo junto a lo que, ellos creyeron, una mancha de sangre.

Si bien no se pudo corroborar hasta el momento si se trataba o no de una mancha de sangre, la familia del adolescente fallecido continuó pidiendo datos y testimonios de las personas que estuvieron allí ese día. “Te extraño mucho” y “Siempre estás presente”, son algunos de los mensajes que los amigos y familiares de Camilo publican en sus redes.

El video de los últimos momentos de Camilo con vida

La familia de Camilo increpó al boliche por no aportar la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad y pronto, apareció la filmación en la que se ve al joven en el interior del establecimiento al salir del baño en estado de aparente confusión. Instantes después, Camilo se descompensa y todas las personas que están a su alrededor se desesperan por ayudarlo y entender qué es lo que estaba pasando.

Aunque los resultados de la autopsia arrojan una versión irrefutable, los amigos y la familia del adolescente fallecido continúan pidiendo más testigos del hecho que aporten nueva información para poder reconstruir segundo a segundo qué pasó con Camilo dentro del boliche.

Qué es un shock hipovolémico

El shock hipovolémico es una pérdida de sangre profunda o de otros líquidos esenciales del organismo que puede hacer que el corazón u otros órganos dejen de funcionar al no recibir un aporte suficiente de oxígeno y nutrientes. Esto lleva a una muerte progresiva de las células y a un diversos fallos en los órganos, lo que puede llevar a la muerte.

Las principales causas de este tipo de shock pueden ser: