Un adolescente de 15 años murió el último fin de semana en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes. La familia denunció que la víctima, identificado como Camilo Isabella Valenzi, habría sido agredido dentro del local bailable. El joven ingresó utilizando el DNI de un amigo mayor de edad.

El hecho ocurrió tras el ingreso del joven a la disco Club XXI, ubicada en avenida Calchaquí al 4300, en Quilmes Oeste, según informaron medios locales. De acuerdo a fuentes policiales, Camilo se descompensó allí dentro y luego fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida.

¿Qué le pasó a Camilo? La denuncia de los familiares

Sin embargo, la familia de la víctima y sus allegados sugirieron que la muerte pudo ser resultado de una "agresión". La investigación recayó en manos de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien ordenó inmediatamente la autopsia del adolescente para determinar cuáles fueron las causas de la muerte.

Además, trascendió que el menor sufría de convulsiones que podían ser generadas por un susto o un golpe. Esa hipótesis puede coincidir con la versión de sus familiares, quienes creen que pudo ser agredido tras una discusión con la persona que le prestó el DNI, según consignan medios locales.

El pedido de justicia en redes sociales

Mientras la justicia se ocupa del caso, las redes sociales se llenaron de mensajes en memoria de Camilo y reclamos de justicia. La hermana del adolescente se despidió de él con un emotivo posteo y pidió a posibles testigos que se acerquen a aportar información para que el hecho "no quede impune". Algunas de las palabras que le dedicaron otros usuarios a Camilo fueron: "Te extraño mucho” y “siempre presente".

"Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune. Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana a través de Instagram", señala el texto que compartieron junto a una foto de la víctima.

La chica también compartió un mensaje en el que una conocida le aseguró que "todo empezó a través de una pelea donde viene y le empieza a decir giladas a tu hermano, se supone que ya desde adentro del baile se veía eso. A la salida del baile, se pelean y el otro tomó más control. Le empezó a pegar bastante. Horrible".