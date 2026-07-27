Nicolás Cabré decidió compartir su dolor con sus seguidores a través de un descargo en Instagram.

Nicolás Cabré atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego del fallecimiento de su hermano, Duilio Cabré, a los 47 años. En medio del dolor por la pérdida, el actor decidió despedirlo con un emotivo mensaje a través de su cuenta personal de Instagram.

Mediante una emotiva historia de Instagram, Nicolás le dedicó unas palabras cargadas de amor y agradecimiento, en las que recordó el vínculo que compartieron durante toda su vida: “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón”.

Finalmente, concluyó la despedida con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”.

De qué falleció Duilio Cabré, el hermano de Nicolás Cabré

Si bien Nicolás Cabré decidió compartir públicamente su dolor a través de las redes sociales, en ningún momento hizo alusión a la causa de la muerte de su hermano, Duilio. Del mismo modo, el entorno familiar tampoco brindó información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

A diferencia del actor, Duilio llevaba una vida completamente alejada del mundo del espectáculo. Trabajaba como taxista, al igual que su padre durante muchos años, y mantenía un perfil muy bajo, con escasa presencia en redes sociales y sin participar de eventos públicos.

Por otra parte, los hermanos mantenían un vínculo muy cercano. Apenas los separaban un año y ocho meses de diferencia, por lo que crecieron prácticamente como compañeros inseparables. En distintas oportunidades, Nicolás había contado que compartieron cada etapa de la infancia y que siempre estuvieron muy unidos.

