Fuerte revelación de una actriz sobre Nicolás Cabré: "En el set de grabación"

Actriz contó una feo situación que vivió con Cabré.

Una fuerte revelación sobre Nicolás Cabré volvió a sacudir al mundo del espectáculo en las últimas horas. El actor, que durante años construyó una de las carreras más exitosas de la televisión argentina, quedó en el centro de la polémica después de un inesperado testimonio de Lola Bezerra.

La ex integrante de Electro Stars recordó una experiencia que vivió durante las grabaciones de Los Únicos y aseguró que pasó un momento muy incómodo por comentarios que recibió de parte de Cabré cuando recién llegaba al set.

¿Qué dijo Lola Bezerra sobre Nicolás Cabré?

En una entrevista con Rulo Schijman, Bezerra contó: “Llegué, me presenté: ‘Hola a todos, soy Lola Bezerra, vine a grabar con ustedes’. Y empezaron a hacer chistes”. dejando en claro que el clima la incomodó desde el primer momento.

Lola Bezerra habló de Nicolás Cabré.

Según relató, uno de los episodios que más la impactó fue cuando Cabré empezó a tararear el tema de Rompeportones apenas la vio entrar. “Ahí me empecé a sentir mal y pensé: ‘¿Qué le pasa a este pibe?’”, confesó.

Pero la situación no terminó ahí. Lola aseguró que luego el actor hizo comentarios ofensivos relacionados con las mujeres brasileñas mientras ella estaba presente en pleno set de grabación.

La fuerte acusación contra Nicolás Cabré

“Y me acuerdo que empezó como a tararear el tema de Rompeportones cuando me vio entrar. Ahí me empecé a sentir mal y pensé «¿qué le pasa a este pibe?» Y después, para rematar toda esta historia, empezó a hacer chistes que las brasileras eran todas put*s o prostitutas. O sea, conmigo estando ahí en el set de grabación”, recordó, todavía molesta por lo que vivió en aquel momento.

La actriz reconoció que decidió quedarse callada durante la grabación porque Cabré era una de las figuras principales de la novela. Sin embargo, explicó que después, ya en su casa, sintió bronca por no haber reaccionado de otra manera.

“Llegué a mi casa y dije: ‘¿Por qué no le contesté a este pibe? ¿Por qué no lo mandé a la…?’”, expresó sin filtros. Incluso, lanzó una frase irónica sobre el actor: “Todo bien, pero tampoco es Robert De Niro actuando”.

De todas formas, Bezerra aclaró que no busca instalar un conflicto actual y consideró que posiblemente Cabré hoy sea distinto. “Por ahí hoy, que es papá y tiene otra vida, tiene otra cabeza. Yo cambié y él seguramente también”, reflexionó.

Aun así, dejó claro que esa situación le dolió profundamente y que nunca se olvidó de cómo se sintió en aquel momento dentro de uno de los sets más exitosos de la televisión argentina.