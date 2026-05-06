La Mona Jiménez reveló el verdadero origen de su gesto más famoso.

Carlos "La Mona" Jiménez sorprendió a su público y colegas al revelar el origen de uno de sus gestos más reconocidos, el movimiento de manos que realiza al terminar sus canciones. Este gesto, que ya tiene más de 55 años de historia, no fue una coreografía planeada, sino una inspiración directa de lo que observó en sus primeros años sobre el escenario.

El cantante cordobés compartió esta confesión durante su participación en el programa Es mi sueño, donde dialogó con el jurado compuesto por Abel Pintos, Jimena Barón y Carlos Baute. Ante la pregunta de Barón acerca del origen de ese saludo tan característico, La Mona no dudó en atribuirlo a los bebés que asistían a sus presentaciones hace más de cinco décadas.

Jiménez recordó que en sus comienzos solía cantar en las "matinés", eventos vespertinos donde las familias completas, incluidos los más pequeños, disfrutaban de la música. En esos salones de baile, el artista notó un movimiento espontáneo que realizaban los bebés con sus manos al compás del cuarteto.

"Yo cantaba en los matinés, iba la familia con los bebés", rememoró el cantante. Al observarlos, detectó que "hacen así", mientras imitaba el gesto con sus dedos y muñecas que tanto lo identifica hoy en día y que miles de seguidores replican en cada show.

El "Mandamás" del cuarteto admitió el origen de su técnica con las manos.

Con la sinceridad que lo caracteriza, admitió: “O sea que le robé a los bebés”. Sin embargo, aclaró que ese gesto inicial no permaneció igual, sino que lo fue perfeccionando con el tiempo para convertirlo en una verdadera marca registrada de su carrera. “Lo voy perfeccionando”, agregó, señalando la evolución constante de esta seña que lo acompaña desde sus primeras presentaciones y que se ha convertido en un símbolo del cuarteto y de su legado artístico.

La Mona Jiménez reveló el durísimo momento que sufrió por cantar cuarteto durante la dictadura

En el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, Carlos “La Mona” Jiménez rompió un silencio que duró décadas y relató el difícil episodio que vivió durante la última dictadura militar en Argentina. El cantante, máximo exponente del cuarteto cordobés, recordó cómo fue detenido y preso por casi dos años, una persecución motivada únicamente por el género musical que representaba.

El artista detalló que fue llevado a un centro de detención clandestino donde permaneció encerrado. Al identificar el lugar, evocó con precisión el ingreso al penal: “Cuando vi esto, dije: ‘Mirá, parece que aquí estuve preso’”. Contó que lo llevaban por un corredor que conducía directo a las celdas: “Ahí te llevaban, te metían”.