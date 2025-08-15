La Mona Jiménez le cantó las 40 a Pergolini al aire y sacudió al cuarteto: "En la Rock & Pop"

La Mona Jiménez protagonizó un inesperado momento al aire con Mario Pergolini.

La Mona Jiménez es uno de los históricos cantantes de cuarteto que a sus 74 años, sigue vigente en el mundo de la música con una intensa agenda de shows. En medio de esta vorágine, visitó el programa de Mario Pergolini por El Trece y protagonizaron un momento que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente por lo que le dijo el artista al conductor en pleno vivo.

En la noche del jueves 14 de agosto, La Mona Jiménez estuvo en Otro Día Perdido, el ciclo de Pergolini que se emite por El Trece, donde repasaron distintos aspectos de la carrera del cantante convirtiéndose en uno de los referentes del cuarteto en Argentina. En un momento de la entrevista, el conductor relató la vez en que La Mona formó parte de la grilla del Cosquín Rock.

"Cuando vos odiabas el cuarteto", interrumpió sacándole un carpetazo al dueño de Vorterix. "¡No, yo no odiaba!", respondió Pergolini, pero La Mona siguió: "Cuando vos no nos dabas bola en la Rock & Pop". "¡No me gustaba! Tiene memoria", lanzó para la risa de todos mientras el cantante celebró el hecho de sacar a relucir un detalle de la relación de ambos.

"No me gustaba, estaba en otra. Me gustaba el rock, era como muy fundamentalista", dijo Pergolini. El momento no solo sacudió a los presentes en el estudio de Otro Día Perdido, sino también en las redes sociales. "Eduque Mona"; "La Mona cobrándosela"; "Excelente piña dialéctica a Mario. Merecido", fueron algunos de los comentarios expresados por la gente.

La revelación de La Mona Jiménez en pleno show sobre su salud física

"Después del Sargento Cabral tuve un esguince. Entonces ¿qué pasó? Me caí y me doblé el pie y me quebré dos huesitos del pie", reveló La Mona en el Festival Nacional del Cuarteto, que se llevó adelante en mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes. "Entonces estoy sufriendo, desde ese momento estoy mal, pero bueno... Me decían que no cantara y yo dije '¿cómo no voy a cantar?'", remarcó. A pesar de haber confesado que no la estaba pasando bien, tomó la decisión de llevar adelante su show.

"Está este público hermoso acá... este público hermoso, que tengo que cantar como el culo en un 'jonca', pero espero estar acá, porque cantaron un montón de amigos y otros chicos que son nuevos también", indicó La Mona. Para cerrar, le preguntó a su público si sabían por qué le pasó esto. "¡Por boludo!", lanzó la gente en lo que fue un guiño a la canción que lleva ese nombre.