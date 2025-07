La Mona Jiménez decidió hablar sobre su salud: "Me agarró un dolor".

Carlos "La Mona" Jiménez reapareció ante los medios a raíz de un homenaje en Córdoba y sorprendió a los periodistas al hablar sobre los reveses en su salud. La palabra del cuartetero y su anticipo de cara al segundo semestre del 2025, para sembrar ilusión en todos sus seguidores.

El cantante "La Mona" Jiménez fue homenajeado por la Legislatura de Córdoba y habló ante los periodistas sobre su estado de salud y los achaques a 74 años. "Me agarró un dolor de garganta. Pensaba que era el COVID pero gracias a Dios salió negativo y acá estoy", blanqueó el cantante.

Asimismo, "La Mona" expuso que debe un show en el Sargento Cabral -un salón de eventos cordobés- por una serie de dolencias que sufrió en el último tiempo, pero que finalmente lo dará el 8 de agosto: "Debo un show porque no pude dar uno ya que me jodí del pie. Son dos huesitos que se me quebraron, pero ya puedo caminar". Y agregó: "El otro día no bailé mucho, un tema y me sentaba al otro tema. Ahora ya voy a estar mejor".

Por último, "La Mona" agradeció a los periodistas presentes en su homenaje en vida e hizo un adelanto que ilusiona a los fanáticos del cuarteto y de su carrera en la música popular: "Estoy preparando un disco con nuevas canciones. Es mi disco 102".

El video del accidente de "La Mona" Jiménez

El pasado 2 de mayo "La Mona" Jiménez tuvo un show accidentado en la Fiesta Nacional del Cuarteto y no dudó en hablar de ello, exponiendo sus dolores y las limitaciones que vivió al salir al escenario a cantar: "Después del Sargento Cabral tuve un esguince. Entonces ¿qué pasó? Me caí y me doblé el pie y me quebré dos huesitos del pie. Entonces estoy sufriendo, desde ese momento estoy mal, pero bueno... Me decían que no cantara y yo dije '¿cómo no voy a cantar?'".