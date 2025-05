Qué dijo La Mona Jiménez en pleno show realizado en el Festival Nacional del Cuarteto.

La Mona Jiménez es uno de los artistas más reconocidos de la música argentina. A sus 74 años, el "rey del cuarteto" sigue vigente con una intensa agenda de actividades marcadas por recitales en escenarios de distintas partes del país y en una de sus últimas presentaciones, el cantante se sinceró con su público acerca de un problema de salud que causó conmoción en el ambiente tropical. "Estoy mal", expuso.

En los últimos días, Córdoba estuvo atravesada por el Festival Nacional del Cuarteto, que se llevó adelante en el Estadio Mario Alberto Kempes. Entre la amplia grilla de artistas se encontraba La Mona Jiménez, un ícono del género que a sus 74 años continúa activo en el mundo de la música tropical. En un momento del show, el cantante aprovechó para brindar unas palabras a su público acerca de un tema inesperado ligado a su salud.

La Mona Jiménez en el Festival Nacional del Cuarteto 2025.

"Después del Sargento Cabral tuve un esguince. Entonces ¿qué pasó? Me caí y me doblé el pie y me quebré dos huesitos del pie", reveló La Mona. "Entonces estoy sufriendo, desde ese momento estoy mal, pero bueno... Me decían que no cantara y yo dije '¿cómo no voy a cantar?'", resaltó el artista, quien a pesar de haber confesado que no la está pasando bien, decidió dar su show en el Festival Nacional del Cuarteto.

"Está este público hermoso acá... este público hermoso, que tengo que cantar como el culo en un 'jonca', pero espero estar acá, porque cantaron un montón de amigos y otros chicos que son nuevos también", relató La Mona. En el cierre de su relato antes de proceder al próximo tema, le preguntó a su público si sabían por qué le pasó esto. "¡Por boludo!", se escuchó decir entre la gente, vinculado a la canción que lleva ese nombre.

El cuarteto no sabía que La Mona Jiménez estuvo preso por error: "No me olvido"

Carlos "La Mona" Jiménez es una leyenda de la música popular y quiso cerrar el año de manera especial con una canción inédita a cargo de Marcos Bainotti. El nuevo material tiene expectantes a los fans del cuarteto porque contará con un videoclip grabado en barrio Alberdi y Alto Alberdi. Allí el cantante reveló que estuvo demorado por un insólito error de la Policía de Córdoba.

El nuevo material de La Mona Jiménez tendrá imágenes grabadas en La Casona, lugar donde funcionó una comisaría hasta mediados de 2014. Se trata de una locación especial que no fue elegida por casualidad. “Acá me trajeron preso y me metieron ahí”, recordó el cantante, durante la filmación, ante el sitio Cuarteteando.

En el proceso de grabación, el ícono de la música recorrió el lugar y reveló detalles de su adolescencia y detalló que tenía 14 años cuando estuvo detenido por una insólita equivocación de la fuerza de seguridad provincial. “Había un tipo que se llamaba ‘El Mono’”, comenzó la explicación.

“Había peleado con dos tipos y a un tercero que se quiso meter le metió un tiro”, completó el mito del ritmo cordobés y agregó: “Yo lo conocía, peleaba con cualquiera. No le gustaba la cara y lo hacía cagar”. Luego, reveló cómo fue que se logró aclarar la situación por el accionar del comisario de ese momento, hace 60 años. “¿Éste va a pelear con dos tipos?”, fue la respuesta del uniformado, quien hacía referencia a la contextura física y edad del artista. “Yo era así (flaquito), tenía 14 años y pesaba 50 kilos”, comentó el artista que está por celebrar sus 74, luego de confesar que estuvo preso tres horas. “Me trae malos recuerdos esto. No me olvido nunca de esto”, reflexionó.