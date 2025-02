La Mona Jiménez sufrió un robo y su hija confirmó lo peor: "Problemas psiquiátricos".

Carlos "La Mona" Jiménez vivió un inesperado robo que sacudió a su entorno y preocupó a sus fanáticos, ya que la situación derivó a un escándalo. Los detalles del robo y la palabra de Lorena, la hija del referente del cuarteto, en su furioso descargo tras la lamentable situación.

El robo ocurrió en el museo del cuarteto, ubicado en la provincia de Córdoba, cuando las cámaras del establecimiento captaron a una mujer robando la peluca de "La Mona" Jiménez en el maniquí de exhibición para los visitantes. Las imágenes muestran como la mujer, después de cerciorarse que no hay nadie viéndola, se sube a una tarima y procede a robar la peluca y guardársela en su bolso.

Pero el escándalo no tardó en desatarse cuando la noticia del robo llegó hasta Lorena, la hija de "La Mona" Jiménez, quien se pronunció en su Instagram con un furioso descargo: "Les quiero comentar que recién acaban de contarme que ya sé quien es la que se robó la peluca. Tiene problemas psiquiátricos, es verdad, y tiene varias denuncias así que mañana voy a ir a hacer la denuncia y ojalá que recupere lo que se llevó del museo".

"Tengo su foto y los videos metiendo mano en donde no corresponde. Sino la devuelve la voy a ir a buscar”, sumó Lorena, muy enojada por el robo de la peluca de su padre. Por el momento no se sabe si "La Mona" Jiménez pudo recuperar su peluca, ya que ni el cantante ni su hija volvieron a actualizar el estado de la denuncia de robo.

El video de La Mona Jiménez en una fiesta con mujeres: "No sabía lo que estaba pasando"

La Mona Jiménez es una de las figuras más importantes del cuarteto y, a lo largo de los años, supo seguir vigente hasta recolectar fanáticos de todas las edades. A tal punto que, incluso hoy en día, cualquier aparición pública del cantante se vuelve tendencia en redes sociales y recolecta diversas reacciones. Esto fue lo que sucedió recientemente.

Meses atrás, Jiménez se convirtió en tendencia en varias redes sociales luego de sorprender a una seguidora en camino a su despedida de soltera. La mujer estaba con sus amigas en un avión rumbo a Córdoba, ciudad que eligió para festejar previo a su casamiento. Sin embargo, las sorpresas empezaron desde antes de llegar a destino, ya que en el vuelo se cruzó a su ídolo.

“Estaba vendada y con auriculares, no sabía lo que estaba pasando”, reveló la protagonista del clip viral en diálogo con Cuarteteando. Luego, sumó: "Arrancar así fue un sueño cumplido. Le conté que me caso en Laboulaye y me preguntó un par de cosas, un amor".

En el video, se puede ver a La Mona apareciendo en el avión y felicitando a su fanática por el gran paso personal que decidió dar. El destino elegido por esta mujer fue porque se considera una fanática del cuarteto y decidió pasar el fin de semana en Córdoba para ir a ver bandas como La Barra y Q’ Lokura.