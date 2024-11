Impacto en el cuarteto por el anuncio de La Mona Jiménez: "Me lo pidieron"

Hace más de cuatro años La Mona Jiménez tocó por última vez con público en un mítico recinto del cuarteto que lo volverá a tener sobre su escenario.

El histórico cantante de cuarteto La Mona Jiménez tocó por última vez con público en el mítico Monumental de San Vicente el 6 de marzo de 2020, cuando la pandemia obligó a suspender los bailes en Córdoba y el resto del país. Luego, con el regreso de las actividades y la normalización de los eventos, el público cuartetero quedó muy expectante al regreso del artista cordobés más famoso al Sargento Cabral.

Luego de idas y vueltas, La Mona Jiménez lo confirmó en sus redes sociales y volverá al gigante cuartetero con tres noches a puro ritmo: "Ustedes me lo pidieron! Y yo quiero cantarles otra vez en la esquina más famosa #ElTemploDelCuarteto. Nos vemos en marzo, abril y mayo, como en los viejos tiempos, en el Mandamás Sargento Cabral".

La primera presentación del ídolo cordobés será el 14 de marzo de 2025, la segunda el 11 de abril y por último brillará a su querido público el 23 de mayo. “Entradas a la venta ÚNICAMENTE en universotickets.com desde el viernes 15/11 a las 9:00 AM”, aclaró desde su perfil de Instagram para los interesados en conseguir su ticket.

Por otra parte, cabe recordar que durante el 2020, la Mona no realizó bailes hasta el 7 de diciembre, cuando desde el famoso establecimiento, realizó un baile vía streaming para todos los cuarteteros. Un año más tarde, el viernes 6 de agosto del año 2021, el denominado “Mandamás” reabrió sus puertas, pero no como un recinto bailable, si no como vacunatorio contra el Covid-19.

Luego, el histórico lugar albergó a distintos artistas del género que fueron devolviéndole su brillo como Ulises Bueno, Cachumba, The Monkey y La banda de Carlitos y Euge Quevedo. En tanto, en junio del año pasado estaba previsto un show de regreso, pero desde la productora de La Mona informaron que por la capacidad que le daban las autoridades municipales, decidieron suspenderlo.

El video de La Mona Jiménez que sorprendió al cuarteto: "No sabía donde estaba"

En los últimos días, Jiménez se convirtió en tendencia en varias redes sociales luego de sorprender a una seguidora en camino a su despedida de soltera. La mujer estaba con sus amigas en un avión rumbo a Córdoba, ciudad que eligió para festejar previo a su casamiento. Sin embargo, las sorpresas empezaron desde antes de llegar a destino, ya que en el vuelo se cruzó a su ídolo.

“Estaba vendada y con auriculares, no sabía lo que estaba pasando”, reveló la protagonista del clip viral en diálogo con Cuarteteando. Luego, sumó: "Arrancar así fue un sueño cumplido. Le conté que me caso en Laboulaye y me preguntó un par de cosas, un amor".

En el video, se puede ver a La Mona apareciendo en el avión y felicitando a su fanática por el gran paso personal que decidió dar. El destino elegido por esta mujer fue porque se considera una fanática del cuarteto y decidió pasar el fin de semana en Córdoba para ir a ver bandas como La Barra y Q’ Lokura.