Dolor en el cuarteto por la despedida de Euge Quevedo: "Me destruye"

Una de las más afectadas por la despedida de Euge Quevedo fue la pequeña Quimy que no pudo aguantar las lágrimas.

La cantante de cuarteto Euge Quevedo se mostró conmovida y entre lágrimas al compartir su despedida de Córdoba desde sus redes sociales. Con familiares y amigos presentes, la artista y los integrantes de La Banda de Carlitos saludaron a sus fanáticos antes de partir rumbo a España donde darán varios conciertos.

La banda musical que es furor en la provincia mediterránea desembarca en el país europeo para hacer presentaciones especiales en ciudades importantes como Málaga, Alicante, Madrid, Palma De Mallorca, Valencia y Barcelona. La primera fecha fue este jueves 24 de octubre y los shows continúan hasta el 30.

Ante la inminente partida de nuestro país, la banda estuvo en el aeropuerto Ambrosio Taravella para embarcar y una de las más afectadas por la despedida fue Euge Quevedo quien no pudo aguantar las lágrimas. Si bien la popular artista viaja con su marido, Juan Toloza, y su hija, Helenita, manifestó su tristeza de no poder llevar a Quimy.

La pequeña es media hermana de la primera hija de Juan Toloza, quienes es marido de Euge y músico de La Banda de Carlitos. Por cuestiones unión familiar y priorizar los lazos afectivos, la pequeña vive con ellos y es una más de la familia. Junto a Helenita, hija de Quevedo comparten todo tipo de actividades y momentos especiales, tal y como lo demuestra la despedida desgarradora.

En este sentido, una de las imágenes que compartió la cantante, se las ve a ambas nenas visiblemente tristes y dándose un abrazo muy fuerte. Al respecto, Euge explicó a los miles seguidores: “A mí también me destruye verla llorar. No podemos llevarla, es muy complicada sacarla del país, ya que no es mi hija. En fin: es un poco complicado de explicar, pero la amamos mucho y le vamos a traer unos regalitos. Después le compartimos todo”.

Luego del momento emotivo en el aeropuerto, Euge, Juan y Helenita partieron junto al conjunto musical cordobés hacia el viejo continente. En los próximos días la banda cantará en Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Alicante, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona.

Cabe recordar que la llegada de la cantante a La Banda de Carlitos fue una sorpresa para los fans, pero con el paso de los bailes, la artista fue ganando popularidad. Sin dudas, hoy se convirtió es una de las más aclamadas del género. Además, sumó colaboraciones con artistas del cuarteto, del folclore y de la cumbia.

Lo que muchos saben es que en el ambiente ya la reconoce con su propio apodo “la Muela”. Pero, pocos conocen la historia detrás de esa inusual denominación. Si bien Quevedo nació en San Luis, la proximidad de las provincias y su crianza en barrio Altamira, le han permitido adoptar muchas costumbres cordobesas. Principalmente, lo modismos, el lunfardo y hasta la tonada.

Estas mismas características tiene su apodo, que se refiere a una frase muy popular de algunos sectores de Córdoba. Durante una entrevista, “La Muela” contó que la denominación surgió en los ensayos de La Banda de Carlitos y fue elegido por sus propios compañeros.

“Empezaron a decirme así porque en cada ensayo me ponía bastante densa, y quedó como que soy un dolor de muela”, reconoció Quevedo. La frase popular es “tan molesto como un dolor de muelas”, y se aplica en -algunos barrios de la capital- a quienes son intensos, pesados o como dijo la cantante, densos.