Vuelve el inconfundible Chevrolet Chevy al estilo Casados con hijos: así es el modelo 2025 "hecho en Argentina"

El modelo 2025 del Chevrolet Chevy al estilo Argento creado con inteligencia artificial.

El histórico Chevrolet Chevy al estilo de que tenía Pepe Argento, el personaje interpretado por Guillermo Francella en Casados con hijos, está reversionado a 2025, fabricado mediante Inteligencia Artificial de ChatGPT y reinterpreta el histórico muscle car argentino con una silueta fastback modernizada, motorización híbrida de alto rendimiento y un interior cargado de tecnología. Fabricado en Argentina, combina nostalgia y futuro con líneas robustas, un andar deportivo, conectividad total y un fuerte compromiso con la sustentabilidad.

Tecnología y confort

Pantalla curva de 12" con sistema multimedia MyLink de última generación

Conectividad 5G, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Panel digital personalizable (instrumental 100% digital).

Asistentes avanzados: control crucero adaptativo, frenado autónomo, mantenimiento de carril.

Climatización bi-zona, butacas calefaccionadas y tapizados eco-cuero reciclado.

Sistema de sonido Bose® de 8 parlantes.

Llave digital con desbloqueo vía smartphone.

Motor y rendimiento

Motorización híbrida 2.0 turbo + eléctrico, con 265 CV combinados.

Transmisión automática de 8 marchas con opción secuencial.

0 a 100 km/h en 6,8 segundos (modo Sport).

Autonomía total (nafta + eléctrico): 850 km.

Modos de manejo: Eco, Normal, Sport y Retro (sonido simulado de V8 clásico).

Producción local y sostenibilidad

Ensamblado en la planta de General Motors en Alvear, Santa Fe.

Tapizados, plásticos interiores y detalles hechos con materiales reciclados.

Uso de pinturas y procesos con menor impacto ambiental.

Programa de offset de carbono para cada unidad vendida.

Precio estimado y disponibilidad

Precio base estimado: USD 39.900 (aproximadamente $40.000.000 en mayo 2025).

Disponible en 3 versiones: Classic (look retro), GT (deportivo) y RS (tope de gama).

Lanzamiento tentativo: noviembre de 2025, primero en Argentina, luego Brasil y Uruguay.

Diseño exterior e interior

Inspiración en el Chevy SS Fastback de los '70, con líneas musculosas y ópticas LED inspiradas en faros redondos antiguos.

Llantas de 18" o 20", dependiendo la versión.

Opcional “Heritage Pack” con pintura bitono, insignias clásicas y detalles cromados.

Interior con mezcla de estética retro y tecnología moderna: consola central elevada, volante doble aro, detalles tipo aluminio cepillado.

¿Cuál es la nueva función de ChatGPT que permite ahorrar dinero y comprar el mejor electrodoméstico?

La aplicación de la Inteligencia Artificial en diversos ámbitos de la vida de las personas comienza a ser más frecuente y con la promesa de entregar una serie de beneficios que son ideales para diferentes tipos de actividades. Lo más reciente es una nueva función de ChatGPT que permite realizar interesantes comparaciones al momento de comprar un electrodoméstico.

No solo se trata de una aplicación que permite generar imágenes con estilos de animación muy diversos, sino que se encuentra pensada para transformarse en una verdadera asistencia que entregue beneficios a las personas en situaciones que son cotidianas. Una de ellas es ir de compras para renovar los equipos que se tienen en cualquier parte de hogar porque dejaron de funcionar o cumplieron un ciclo.

Cómo comprar electrodomésticos con ChatGPT.

"ChatGPT ahora te ayudará para encontrar, comparar y comprar productos. Habrá detalles visuales del producto, precios y reseñas. Enlaces directos para comprar", expresó Mau_Albornoz, como figura su usuario en X (ex Twitter). Lo particular de este nuevo beneficio es que no se trata de una estrategia de marketing de algunas marcas para que haya una tendencia marcada sobre determinados productos puestos a la venta.

Las imágenes que comparten desde OpenIA permiten apreciar que la aplicación dará una serie de opciones con un acceso directo al producto con el fin de comprarlo. Antes, el usuario tendrá un listado de características a mano para que pueda determinar qué tipo de producto se ajusta a las necesidades que dispone. En el caso de la publicación, la oferta estuvo enfocada en comparar distintas cafeteras de acuerdo precio, tamaño, rendimientos y cantidad de líquido que puede ofrecer.