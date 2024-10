El cuarteto cordobés no puede creer lo que contó Cristian Castro de Ulises Bueno: "Sinceramente".

Cristian Castro está viviendo en Argentina y se muestra a gusto con la cultura del país que lo está viendo explorar nuevas facetas musicales. En medio de su exploración artística, el cantante mexicano se refirió a uno de los referentes del cuarteto cordobés Ulises Bueno y la relación que los une.

En una nota con Noticiario Doce a raíz de nuevas presentaciones el 7 y 8 de noviembre en el Quality, de Córdoba, Cristian Castro habló de su relación con la cultura cordobesa, el cuarteto y, precisamente, con Ulises Bueno: “Sinceramente muy acoplado, está re copado y me gusta mucho. Ulises es un encanto, el número uno sinceramente. Ese cariño que me ha dado su equipo y él fue increíble”. Vale remarca que Ulises y Cristian lanzaron en agosto del 2024 un feat llamado Hola que ya cuenta con más de 3.5 millones de vistas en Youtube.

Actualmente, Cristian Castro está enfocado en proyectos musicales más ligados al rock aunque también hace apariciones en televisión, como en el reality Canta Conmigo Ahora, que condujo Marcelo Tinelli en El Trece y que significó el último éxito en la pantalla chica del conductor que está atravesando una seguidilla de fracasos en niveles de rating. Por otra parte, Ulises Bueno es uno de los artistas más populares en la escena del cuarteto cordobés actual.

Hay video: Cristian Castro casi se desnuda en el escenario del Gran Rex

Cristian Castro protagonizó un insólito momento arriba del escenario que se volvió viral en las redes sociales. El famoso cantante mexicano hizo una presentación especial en Buenos Aires, pero, hacia el final del show, casi se queda desnudo arriba del escenario.

La situación se dio durante uno de los shows que brindó Miranda! en el Teatro Gran Rex en abril de 2023. El dúo de pop argentino presentó su último disco Hotel Miranda, en donde colaboraron varios cantantes para interpretar las canciones más famosas de la banda, con una serie de shows en el teatro. Precisamente, en uno de ellos estuvo presente Castro, quien grabó la reversión de Prisionero junto a Ale Sergi y Juliana Gattas.

Durante su presentación, el icónico cante de éxitos como Por Amarte Así y Lloviendo Estrellas utilizó un look bastante particular: una camisa azul y una calza corta del mismo color. Sin embargo, hacia el final del show, el artista decidió quitarse la parte de arriba y quedó solamente con el pantalón corto que simulaba ser ropa interior. El momento fue compartido en las redes oficiales del dúo musical y luego replicado por miles de internautas en las redes sociales. "Cristian Castro siguiendo los pasos de Cazzu anunciando embarazo", "Cristian Castro está en un universo paralelo en donde no lo conocemos", "Cristian Castro terminó su clase de spinning y se subió al escenario", "El que anda sin pudor es Cristian Castro", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a la viralización del video.