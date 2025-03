La Justicia de Brasil dejó firme la condena por violación de Juan Darthes y volvió a creerle a Thelma Fardin

La Justicia de Brasil volvió a condenar al actor argentino Juan Darthes por el abuso sexual a la actriz Thelma Fardín, que ocurrió cuando tenía 16 años. En junio de 2024, el actor argentino había apelado la decisión dictada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo que lo condenaba a 6 años en un régimen semiabierto. En las últimas horas, cinco de seis jueces convalidaron esa sentencia y consideraron que no había argumentos para darle la razón a Darthes. "Fallo firme", celebraron en diálogo con El Destape desde el entorno de la actriz, que tuvo que esperar 7 años y llevar su trámite adelante en tres países diferentes para conseguir este fallo.

Con esta decisión judicial, se dan por probados los hechos que Thelma denunciaba y no se pueden volver a revisar. Es decir, que si bien técnicamente existen otras instancias judiciales a las que puede recurrir el actor, lo que ya no está en duda es que la Justicia le cree a Thelma, aunque Darthes no vaya inmediatamente preso. Ahora, el actor sólo puede apelar si se cumplieron o no los procedimientos establecidos en la justicia de ese país.

"Lo único que queda es una instancia extraordinaria de revisión jurídica, pero solo se pueden revisar cuestiones de derecho ante un tribunal, o ante el Tribunal Supremo Federal, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, pero solamente por cuestiones jurídicas", precisó a este medio Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que acompañó a la actríz en el trámite y que también colaboró con la Justicia de Brasil en el juicio.

El año pasado, el tribunal condenó a Darthes por el abuso que tuvo lugar en 2009 en Nicaragua, pero estableció un régimen diferente a los que se suelen implementar en la Argentina, según el cual el actor debía cumplir su condena por la noche, pero le permitía trabajar durante el día. A pesar de que se rechazaron sus recursos y se confirmó esta decisión, en Brasil "la pena no se ejecuta después de la revisión de la segunda instancia", según detalló Labozzeta. Darthes no irá preso, no obstante, "la sentencia está firme por los hechos", sumó.

El casó de Thelma marcó un antes y después en la lucha contra la violencia de género, pero este fallo también marca "un precedente inédito para la justticia brasilera", de acuerdo a Carla Junqueira, abogada que acompañó a Thelma durante todo el proceso que se inició en Brasil en 2020. "La justicia respondió con justicia, entendiendo que el delito de estupro en Brasil no está condicionado a la prueba de violencia física y que basta la palabra de la víctima". "Los abusadores ya no van a quedar impunes por la dificultad de la prueba", enfatizó.

Cronología del caso de Thelma Fardin

4 de diciembre 2018: Fardin presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.

2 de agosto de 2019: la fiscalía nicaragüense requirió al juez de Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura del proceso penal contra Darthés por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.

17 de octubre de 2019: El Juzgado Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua giró la orden de detención y captura internacional contra el acusado.

14 de noviembre de 2019: Interpol emitió una notificación roja reservada.

30 de septiembre de 2020: Luego de que el actor se radicara en Brasil por su doble nacionalidad (y porque ese país no extradita a sus nacionales), el Ministerio Público Fiscal de Nicaragua presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de extradición que fue admitida mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020.

10 de octubre 2020: a través de la Red Especializada en Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se presentó el caso ante la Procuraduría de la República Federativa de Brasil en San Pablo, que decidió iniciar un proceso de investigación criminal y exhortó a la Justicia Federal de Argentina para recolectar las pruebas que pudieran ser de utilidad.

30 de noviembre de 2021: comenzó el juicio oral, que culminó en 2022

11 de junio de 2024: la justicia de Brasil lo condena por estupro (abuso sexual)

