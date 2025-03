Crece en tiempo récord y es ideal para el otoño: la planta que no te puede faltar en el jardín.

Existe una planta perfecta para plantar en otoño, que da flores todo el año y que además, crece a velocidad récord. Lograr un jardín frondoso, con muchas plantas fáciles de mantener y que duren todo el año puede parecer imposible, pero los expertos en jardinería y botánica aseguran que esto no es tan así. Hay muchas plantas, como esta en particular, que no son difíciles de mantener durante todo el año, y que además, crecen muy rápido y embellecen cualquier jardín o balcón.

Ya sea que vivas en casa o departamento, esta flor es perfecta para darle un toque único a tu hogar. Con la llegada del otoño, muchas personas se preguntan cuáles son las plantas más fáciles de mantener en bajas temperaturas. Esta es perfecta: es práctica, resistente y además, muy bella. Está en tendencia y se adapta a cualquier tipo de espacios y climas, gracias a lo rápido que crece y trepa las paredes.

Se trata de la Rosa Iceberg, una planta con flores blancas, delicadas y elegantes. Tiene un aroma suave y le da un toque único a cada jardín. Es ideal para plantar en muros, columnas, jardines verticales y pérgolas, ya que tiene una gran facilidad para crecer a grandes velocidades, trepar y alcanzar grandes alturas, formando cascadas de flores para embellecer estructuras altas.

No solo es perfecta para jardines grandes, sino también para espacios más pequeños, ya que su flor tiene un tamaño bastante compacto. Lo mejor de todo es que es muy fácil de cultivar y mantener: requiere cuidados muy simples. Con respecto a la exposición solar, necesita mucho sol, aunque también puede adaptarse a ambientes con media sombra.

Prefiere un suelo fértil y bien drenado, un riego moderado (aunque también tolera sequías). En épocas de verano, se recomienda que mojes sus hojas para que florezca mejor. Podarla de manera regular puede ayudarla a crecer con más fuerza y prevenir enfermedades, especialmente durante el invierno. Por último, se recomienda ponerle un fertilizante para rosas durante el invierno, para que florezca mejor en primavera y verano.

Otras 5 flores ideales para plantar en otoño

Existen 5 plantas que son ideales para plantar este otoño 2025 y llenar tu jardín de flores. Esa creencia de que las plantas solamente florecen en primavera y verano es un mito: hay muchas especies que son ideales para plantar en climas más fríos, resistentes a las bajas temperaturas. Si querés llenar tu jardín de flores de forma rápida, sin tener que dedicarle demasiado tiempo a la jardinería, estas 5 plantas pueden inspirarte.

1. Flor de azafrán

La Flor de Azafrán es una planta que se cultiva en primavera y florece entre noviembre y diciembre. Prefiere un sustrato arenoso, con un buen abono, y se adapta a las temperaturas extremas. Es ideal para jardines con suelos bien drenados.

2. Pensamiento

Esta planta es de la familia de las violáceas, tiene hojas en forma de corazón o redondeadas y sus pétalos pueden medir hasta 7 cm de diámetro, con flores amarillas, blancas, rojas, violetas, azules o negras. Prefieren suelos ricos en nutrientes, húmedos y bien drenados, y necesitan iluminación natural, preferentemente sombra parcial.

3. Camelia

La Camelia es un arbusto de flores grandes y llamativas, con hojas gruesas y verde oscuras. Esta planta prefiere climas templados y sustratos algo ácidos, en conjunto con un riego moderado y menos frecuente durante el otoño y el invierno. Además, prefiere la semisombra. Es originaria de los bosques de Japón y tiene flores que pueden ser sencillas, dobles o semidobles.

4. Hortensia

La hortensia tiene flores grandes y llamativas que pueden ser de diferentes colores y que florecen desde la primavera hasta el otoño. Prefieren la sombra o semisombra, pero con luz. El color de las flores dependerá del pH del suelo. Necesitan un riego frecuente, con abundante agua, pero sin mojar sus hojas.

5. Helenium

Esta planta es ideal para interiores y exteriores. Florece en verano y en otoño, es resistente a las bajas temperaturas del invierno, es fácil de cultivar y no es sensible a plagas. Se adapta a diferentes tipos de sustrato y requiere un riego regular. Sus flores son de tonos cálidos, como rojo, naranja y amarillo.