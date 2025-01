Ideal para plantar en verano: la planta que bendice tu hogar y florece los 365 días del año.

Existe una planta en particular que es ideal para plantar en verano y que florece los 365 días del año. Además, según la creencia popular, trae buena suerte a los hogares, llevando felicidad y prosperidad. Si estás pensando en agregar una nueva planta para tu jardín, patio o balcón, esta es ideal, sin importar si vivís en una casa o en un departamento.

No existen muchas plantas que sean fáciles de mantener, lo que puede resultar engorroso para quienes no tienen tanto tiempo para dedicarle a la jardinería. Afortunadamente, esta planta no requiere tantos cuidados, y además, florece todo el año. Se trata de la alegría del hogar (Impatiens Walleriana), originaria de África. Además de ser muy estética, aporta una energía muy vital a los hogares.

Ventajas de tener la planta alegría del hogar en casa

Es muy adaptable : puede crecer en interiores con luz indirecta y en exteriores en lugares sombreados.

Se reproduce fácilmente : florece los 365 días del año y se reproduce muy fácilmente a través de esquejes.

Tiene colores vibrantes : sus flores tienen colores que pueden variar desde el violeta hasta el rosa, rojo, lila, naranja y blanco, entre muchos otros.

Trae emociones positivas: según la creencia popular, esta planta trae energías positivas a los hogares, contribuyéndole un bienestar a quienes habitan en ellos.

Cuidados básicos de la planta alegría del hogar

No debe estar bajo el sol directo, sino bajo luz indirecta, ya que el sol puede quemar sus hojas y flores.

Se riega aproximadamente 2 o 3 veces por semana.

Necesita un sustrato ligero, rico en materia orgánica y con un buen drenaje.

No tolera el frío extremo y su temperatura ideal es entre los 18°C y los 24°C.

Es bastante susceptible a plagas, por lo que se recomienda revisar sus hojas a menudo.

La planta mágica que atrae el dinero y no puede faltar en tu casa para tener buena suerte

Existe una planta que es ideal para atraer el dinero, la prosperidad económica y la buena suerte, que no puede faltarte en tu hogar. Ya sea que vivas en una casa con jardín o en un departamento, podés tener esta planta en tu casa. Además, se puede comprar en cualquier botánica o incluso podés plantarla vos mismo. Según el Feng Shui, tiene poderes mágicos para llenar el hogar de prosperidad y abundancia.

Según la filosofía china del Feng Shui, los espacios que rodean a las personas son vitales para su energía. Es por esto que según esta creencia, la disposición del hogar es fundamental para estar armonizado. De acuerdo con los occidentales, las plantas tienen una fuerte influencia en la prosperidad y existe una en particular que atrae el dinero.

Se trata del jade, una planta de la especie Crassula ovata, también llamada "planta del dinero". Sus hojas, redondas y gruesas, así como su color verde vibrante, son asociadas por la cultura oriental a la prosperidad económica, ya que representan la energía del dinero. Según los asiáticos, estas plantas deben ubicarse en sitios específicos del hogar.

Se aconseja colocar la planta en algún rincón de la casa, o bien cerca de alguna ventana. Lo ideal es que sea en un espacio luminoso, que reciba luz solar y aire, para atraer la abundancia al máximo. Además, se recomienda que la coloques en alguna parte de la casa que se aprecie, y si es posible, en compañía de otras plantas, para generar todavía más armonía.