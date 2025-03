Murió el color negro: esta es la nueva tendencia para el otoño-invierno 2025.

Contrario a lo que muchos piensan, el color negro, eterno aliado de la moda, ya no es el rey indiscutido de la temporada. El verde oliva llegó para reclamar su lugar en la paleta cromática del otoño-invierno 2025, convirtiéndose en el tono que conquistó las pasarelas y las capitales de la moda.

Durante la reciente Semana de la Moda, el verde oliva fue imposible de pasar por alto. En firmas como Gucci, las sudaderas de este color se imponen en contraste con el rojo característico de Sabato De Sarno, el director creativo que recientemente se despidió de la marca. Tod’s también se sumó a la tendencia con trajes de grandes hombros en una mezcla de verde oliva, azul pálido y caqui. Mientras tanto, Maison Margiela optó por una versión más sutil, superponiendo gasas beige sobre vestidos camiseros en el mismo tono.

El verde oliva se instaló como el color de la temporada otoño-invierno 2025 en la Semana de la Moda.

El verde oliva no es tan intenso como el caqui ni tan ácido como el verde lima, lo que lo convierte en el tono "perfecto" para animar tus conjuntos de otoño e invierno. Aunque a primera vista puede parecer complicado de combinar, vimos en la Semana de la Moda de París a una invitada que lucía con desparpajo un cárdigan verde oliva, combinado con una camisa de rayas, una sobrecamisa de cuadros escoceses y una falda midi. Un look sencillo pero efectivo que demuestra que los colores que antes no se mezclaban, como el azul y el verde, pueden ser una combinación exitosa. Además, el verde oliva es ideal para incorporar un toque de color pop en accesorios.

Chau camperas de cuero: el abrigo que es tendencia para este otoño-invierno 2025

Las camperas de cuero ya no van para este otoño-invierno 2025. Según los expertos en moda, un nuevo abrigo llegó para quedarse y será tendencia durante los meses de frío que se aproximan. Así que si estás pensando en renovar tu guardarropas y querés estar a la moda, y además optar por una opción abrigada y cómoda, esta prenda es para vos.

Las camperas de cuero son usadas desde hace años por su versatilidad, pero lo cierto es que no abrigan tanto. Son más bien para medias estaciones, mientras que cuando se acerca el invierno, no son suficientes. Además, suelen ser entalladas y ajustadas, de modo que es difícil llevar un suéter de lana abrigado debajo sin sentirse incómodo. Este otoño-invierno 2025, el abrigo que estará de moda es el saco de paño.

Este es un clásico infaltable, ya que además de abrigar, aporta una cuota de elegancia, sofisticación y formalidad. Es ideal para llevar al trabajo, facultad o usar en el día a día, y además, es muy combinable: queda bien con pantalones de vestir, pantalones de jean, calzas o medias con pollera, short o vestido.

Se recomiendan los abrigos de paño forrados, ya que son mucho más gruesos. Algunos modelos vienen hasta mitad del fémur, mientras que otros llegan a abajo de la rodilla o incluso a los tobillos. El largo dependerá de los gustos de cada uno, aunque estarán más en tendencia los sacos de paño oversize hasta los tobillos.