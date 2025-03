Adiós camperas con capucha: las tendencias que veremos este invierno 2025

Las camperas con capucha quedan atrás.

El invierno 2025 viene con una revolución en la moda, y una de las grandes novedades es el adiós a las clásicas camperas con capucha. Las pasarelas y las calles se llenan de propuestas más sofisticadas y funcionales, que combinan elegancia y comodidad sin necesidad de recurrir a la capucha tradicional.

Este año, la moda invernal apuesta por siluetas más estructuradas y menos voluminosas. Los abrigos oversized siguen en tendencia, pero con cortes más limpios y detalles que le dan un toque refinado. En lugar de la capucha, los diseñadores proponen cuellos altos o desmontables, que aportan un look más pulido y versátil.

Además, las solapas amplias y los cierres estratégicos ganan protagonismo. Estos detalles no solo permiten un mejor ajuste al cuerpo, sino que también ofrecen la posibilidad de jugar con capas, algo clave para los días más fríos.

A su vez, los materiales también cambian: la lana merino, el terciopelo y el cuero reemplazan a los tejidos pesados de antes, brindando confort sin sacrificar estilo.

Alternativas que no te van a defraudar

Si bien las camperas con capucha eran sinónimo de practicidad, las nuevas tendencias ofrecen opciones igual de funcionales pero con un toque más moderno. Las bufandas y chalinas de gran tamaño, por ejemplo, son ideales para protegerte del frío sin perder elegancia. También están los sombreros de ala ancha, también le dan un toque de estilo.

Otra opción que pisa fuerte son los abrigos con detalles innovadores, como mangas extraíbles o forros térmicos. Estas prendas te permiten adaptarte a diferentes temperaturas sin necesidad de cargar con varias capas.

Además, las parkas largas y los abrigos de corte masculino le dan un giro moderno a los clásicos estilos urbanos, perfectos para quienes buscan un look más actual.

Materiales que marcan tendencia

El invierno 2025 también trae novedades en cuanto a materiales. Los tejidos tecnológicos y los acabados metalizados son la gran apuesta de esta temporada. Estos textiles le van a dar el plus futurista a tu look.

Por otro lado, los acolchados de tejidos innovadores reemplazan a las versiones más gruesas y pesadas de antes. Ahora, podés encontrar abrigos que son livianos pero igual de abrigadores, ideales para moverte con comodidad en la ciudad sin perder el estilo.

Un invierno para renovarse

Este año, la moda invernal se deshace de los viejos clichés y apuesta por un estilo más refinado y versátil. Las camperas con capucha quedan atrás, dando paso a opciones que combinan sofisticación y funcionalidad. Ya sea con un abrigo de lana merino, una parka larga o un chal de terciopelo, el invierno 2025 invita a explorar nuevas formas de abrigo sin perder la comodidad.

Si sos de los que extraña la capucha, no te preocupes: las alternativas que propone esta temporada no te van a defraudar. Además, siempre podés complementar tu look con accesorios como gorros o bufandas, que te permiten mantener el estilo sin renunciar a la protección contra el frío.