¿Por qué los gatos no pueden consumir leche?

Por qué no se le debe dar leche a los gatos.

La dieta de las mascotas debe ser equilibrada para que se desarrollen de la mejor manera y tengan todos los nutrientes que necesitan. Aunque hay algunos alimentos que se encuentran vetados debido a los problemas que les pueden generar en su organismo. En el caso de los gatos es un error darles leche, y esto es producto de un elemento presente en este líquido que se consigue en los supermercados.

Uno de los errores que más se registra en la adoptación de ciertos animales es replicar costumbres que se ven en las redes sociales como también en la televisión. Muchas veces, se trata de cuidados que no disponen de un respaldo científico o aprobado por un profesional. Esto a la larga puede generar que la mascota sufra ciertas complicaciones en su salud y que deba ser necesario iniciar un tratamiento con el fin de recuperarlos.

"Por este gatito tomando leche de un vaso. Se salpicó todo el michi", expresaron desde Tendencias en el Mundo, como figura el usuario de X (Ex Twitter). Es un video que despertó comentarios y likes porque es tierna la imagen del animal que al querer tomar el líquido terminó haciendo un verdadero enchastre. Sin embargo, se trata de una acción que no se recomienda repetir bajo ninguna circunstancia. No importa si es algo frecuente o casual.

Esto es producto de que es un animal que tiene intolerancia a la lactosa. Se trata de un azúcar que se encuentra presente en la leche y que les provocará problemas al momento de querer digerirla. Las consecuencias que se desprenden de darle este líquido al felino es que con el tiempo pueda desarrollar un problema o una enfermedad en el funcionamiento de sus intestinos.

Por otro lado, los gatos cuando son pequeños sí consumen leche pero lo hacen desde el cuerpo de su madre. "La leche materna es la única alimentación adecuada para los gatos, al momento de nacer. Es suficiente para obtener todos los nutrientes necesarios. Su organismo produce lactasa, una enzima que descompone al azúcar presente en la leche materna, llamado lactosa", señalan desde Purina.

¿Por qué no se recomienda bañar a los gatos?

El momento del baño en algunos animales puede significar un gran estrés porque no todos quieren tener contacto con el agua. En el caso de los gatos, se recomienda no bañarlos salvo en situaciones muy marcadas como que se haya ensuciado con barro o cualquier otro tipo de sustancia o que dispongan de una edad avanzada que les impida autolimpiarse.

"La lengua del gato no solo es práctica para quitar las plumas o pelos de la presa, sino que está perfectamente diseñada para limpiar y peinar el pelaje felino. Con la lengua, el gato puede deshacerse de la suciedad, los pelos sueltos e incluso los parásitos del pelo", explican desde Zooplus. Por ende, esa actividad de estar lamiéndose no se trata de un gesto de mal gusto, sino que el animal detectó que llegó el momento de limpiarse algunas partes de su cuerpo.