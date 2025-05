" Que tu gato te muerda, sin importar cuántas veces lo haga, no es algo que debamos normalizar . Para prevenir problemas futuros más graves, es fundamental seguir algunos pasos", aseguró Guerrero en una publicación en redes sociales.

La veterinaria y etóloga felina Pilar Guerrero mencionó una práctica común en los gatos que no se debería considerar normal . Según la experta, es importante evitar que los gatos nos muerdan .

En primer lugar, la especialista recomendó que, si es la primera vez que un gato muerde a su dueño, se lo lleve al veterinario . Según explicó la etóloga felina , el animal podría estar advirtiendo que algo no está bien . Además, Guerrero señaló que si los mordiscos no son físicos, sino más bien relacionados con el ambiente o manejo , podrían ser una forma de comunicar que algo le falta al gato .

Según un artículo de PetMD, un portal especializado en mascotas, revisado clínicamente por la veterinaria Sandra C. Mitchell, morder simplemente es otra forma de expresión de los gatos y es fundamental comprender el motivo de su mordida. "Los gatos no se portaron mal cuando muerden, es un instinto", aseguró Samantha Bell, experta en gatos de Best Friends Animal Society.