El video de La Mona Jiménez que sorprendió al cuarteto: "No sabía donde estaba".

La Mona Jiménez es una de las figuras más importantes del cuarteto y, a lo largo de los años, supo seguir vigente hasta recolectar fanáticos de todas las edades. A tal punto que, incluso hoy en día, cualquier aparición pública del cantante se vuelve tendencia en redes sociales y recolecta diversas reacciones. Esto fue lo que sucedió recientemente.

En los últimos días, Jiménez se convirtió en tendencia en varias redes sociales luego de sorprender a una seguidora en camino a su despedida de soltera. La mujer estaba con sus amigas en un avión rumbo a Córdoba, ciudad que eligió para festejar previo a su casamiento. Sin embargo, las sorpresas empezaron desde antes de llegar a destino, ya que en el vuelo se cruzó a su ídolo.

“Estaba vendada y con auriculares, no sabía lo que estaba pasando”, reveló la protagonista del clip viral en diálogo con Cuarteteando. Luego, sumó: "Arrancar así fue un sueño cumplido. Le conté que me caso en Laboulaye y me preguntó un par de cosas, un amor".

En el video, se puede ver a La Mona apareciendo en el avión y felicitando a su fanática por el gran paso personal que decidió dar. El destino elegido por esta mujer fue porque se considera una fanática del cuarteto y decidió pasar el fin de semana en Córdoba para ir a ver bandas como La Barra y Q’ Lokura.

Cómo se llama La Mona Jiménez: el verdadero nombre del cantante de cuarteto

Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido popularmente como La Mona Jiménez, es un ícono del cuarteto argentino. Nacido el 11 de enero de 1951 en la ciudad de Córdoba, Argentina, La Mona dejó una marca indeleble en el género musical que lo ha visto crecer y consolidarse como uno de los artistas más influyentes del país.

Desde muy joven, La Mona mostró un talento natural para la música. Cantaba folklore y zapateaba, habilidades que le servirían de base para su futuro en el cuarteto. A los 15 años, después de ganar un casting entre 40 postulantes, debutó como cantante del Cuarteto Berna. Aunque inicialmente solo recibía un sándwich y una gaseosa como pago, su pasión por la música lo mantuvo motivado.

Con el Cuarteto Berna, La Mona grabó cinco discos. Sin embargo, decidió dejar la banda debido a restricciones que le impedían bailar, ya que la estrella principal del grupo era Berna, un pianista discapacitado. Esta limitación llevó a La Mona a buscar nuevas oportunidades y unirse a su tío, Coco Ramaló. Con este grupo, empezó a ganar reconocimiento y construyó una base de seguidores leales.

Carrera solista y consolidación

A los 33 años, La Mona Jiménez decidió independizarse de su tío y comenzar su carrera como solista. Empezó animando bailes en la periferia de Córdoba hasta que el club Sargento Cabral le dio una oportunidad significativa. Durante tres meses, se presentó en este local, tocando desde la medianoche hasta la madrugada, consolidando su estilo único y carismático.