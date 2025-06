Salió a la luz un crudo relato sobre la muerte de Rodrigo Bueno.

Rodrigo Bueno es sin dudas uno de los símbolos del cuarteto en Argentina y su fallecimiento a los 27 años causó conmoción en el mundo de la música nacional. En este contexto, quien salió a hablar fue Roberto Bertolo, líder de la banda Almendrado y quien vio a "El Potro" sin vida en el trágico accidente, y reveló una desconocida historia que impactó de lleno al ambiente tropical por su crudo relato.

En diálogo con el programa de streaming No Es Una Copia, Bertolo recordó al creador de hits como Amor clasificado y Lo mejor del amor en el marco de los 25 años de su muerte, que fue el 24 de junio. Allí revivió la noche en que lo vio sin vida y contó cómo salieron en dos autos con Fernando Olmedo, Pepe, mánager del cantante, Patricia, expareja de Rodrigo y Ramiro, el hijo del cantante, que en ese entonces tenía 3 años. "Nos encontramos con ese cuadro que quisiera no recordar tanto, pero me es imposible no volver a esa noche de hace 25 años atrás", expresó en primera instancia.

"El Potro" murió el 24 de junio de 2000 a los 27 años.

"Ver no tan solo a un personaje importante, sino ver a un hermano, tirado ahí... se ve que la gente del peaje ya lo había tocado, porque en la rodilla había un coágulo de sangre, y era eso, porque estaba la cabeza abierta de oído a oído", contó con crudeza. En ese momento, dejó en claro que esa misma noche "hubo muchas cosas raras", refiriéndose al show que brindó Rodrigo en Escándalo Bailable, ubicado en City Bell, partido de La Plata.

"Tiraron botellazos, escuchamos ruidos de balas, era una noche que no pensábamos que iba a ser tan difícil. Pepe me dice 'tirate la butaca para atrás porque hoy tenemos una noche larga ¿No te diste cuente lo que pasó?'", recordó sobre lo que le dijo el mánager de "El Potro". "Los botellazos, los tiros, la bomba de gas que tiraron en el medio del show ¿qué te pensás? Se le termina el contrato a Rodrigo con Magenta...", fue lo que siguió diciéndole Pepe a Roberto Bertolo.

En la continuidad del relato, reveló que al mánager lo llamó una persona de la cual no dio su identidad y le dijo "esta noche te matan al pibe". "Se me perdió bastante la vida en esa noche", sostuvo con la voz quebrada. Esto que dijo el líder de Almendrados sin duda que causó múltiples reacciones en los fanáticos sobre el contexto que estaba atravesando Rodrigo, ya que se le terminaba el contrato con Magenta y planeaba irse a Sony.

La vida actual de Patricia Pacheco, expareja de Rodrigo

Tanto en lo emocional como en lo familiar, Patricia Pacheco atravesó momentos muy complicados. Según testimonios suyos que brindó en algunas entrevistas, no pudo recuperarse por completo del impacto emocional que generó la muerte de Rodrigo, más que nada por las consecuencias que hubo posterior al hecho: conflictos con la familia del artista, situaciones judiciales y el peso de criar sola a Ramiro, que en ese momento tenía 3 años.

"Contención por el lado de Beatriz o de Ulises no tuve nunca", lanzó en entrevistas recientes, aunque por otra parte,, aseguró que hubo encuentros aislados, pero en vano. “Ulises hace su vida", dijo dejando entrever el distanciamiento. Este conflicto familiar lleva más de veinte años y sigue impactando de lleno a Pacheco.

Actualmente, sigue enfocada en su rol de madre, dado que puso como prioridad a Ramiro en su crecimiento, con el objetivo de exponerlo mediáticamente. Siempre se mantuvo al margen de todo lo que rodeó a Rodrigo y su fallecimiento, aunque en algunas oportunidades, decidió exponer detalles a través de entrevistas en televisión.