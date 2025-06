¿Ulises Bueno y Rodrigo Bueno son hermanos? Qué dijo un familiar de los músicos

Ulises y Rodrigo Bueno comparten no solo un apellido, sino también el amor del público cuartetero.

Ulises Bueno, uno de los artistas más reconocidos del cuarteto argentino, también es ampliamente conocido como el hermano menor de Rodrigo “El Potro” Bueno, ícono de la música popular fallecido en el 2000. Ambos nacidos en Córdoba y unidos por el mismo apellido y la misma pasión por el escenario, comparten una historia familiar marcada por el talento, la fama y también por controversias que no dejan de surgir, especialmente cuando se habla de herencias y vínculos de sangre.

¿Son Ulises y Rodrigo Bueno hermanos de sangre?

Sí, Ulises y Rodrigo son hermanos, y así lo refleja la historia pública de ambos artistas, que incluso compartieron escenario y afecto en múltiples oportunidades. Sin embargo, Silvia Pacheco, abuela de Ramiro Bueno (único hijo de Rodrigo), lanzó en 2021 una declaración que generó ruido: aseguró que ni Ulises ni Flavio Bueno serían hermanos biológicos del fallecido cantante.

“Hagan estudios genéticos y se van a dar cuenta de que no miento”, sostuvo en ese momento en el programa A la Tarde (América). Para Pacheco, "Pichín" Bueno, padre del Potro, habría sido quien les dio el apellido a ambos, aunque no serían sus hijos de sangre. “No sé si son adoptivos o no, pero no son Bueno”, afirmó, aunque no presentó pruebas concluyentes y se negó a profundizar más sobre el tema.

Herencia de Rodrigo Bueno: acusaciones y reclamos

El tema del parentesco no fue el único motivo de conflicto. Patricia Pacheco, ex pareja de Rodrigo y madre de Ramiro, denunció públicamente hace algunos años a la familia del cantante por haber gastado la herencia de su hijo. “La gastaron hace 21 años y la siguen gastando”, cuestionó sin filtros. También criticó a Flavio Bueno, hermano de Rodrigo, por haberse quedado con una fortuna equivalente a “siete departamentos en Chacarita”.

“Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro. Siempre fue así. Él hizo su obra solo, se rompió el alma. Y ahora, mientras algunos viajan a Nueva York, nosotros seguimos tomando el bondi”, aseguró en ese momento.

Ulises Bueno: una carrera que brilla con luz propia

Nacido el 26 de junio de 1985 en Córdoba, el músico lleva una extensa carrera en el cuarteto, con más de 21 discos editados y éxitos como Intento, Ahora mírame y Las alas de mi amante. Se presentó en grandes festivales como Cosquín y Villa María, y fue nominado varias veces a los Premios Gardel.

Ulises Bueno.

A pesar de la controversia familiar, él se mantuvo enfocado en su carrera artística y en construir su propio legado, más allá de la sombra del "Potro". No hizo declaraciones recientes sobre las acusaciones de Silvia o Patricia Pacheco, y mantiene un perfil bajo respecto a los temas familiares.