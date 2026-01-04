Marruecos vs. Tanzania por la Copa Africana: cuándo juegan y cómo ver GRATIS en vivo

Marruecos buscará aprovechar su condición de anfitrión cuando reciba a Tanzania este domingo en el partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. Los Leones del Atlas, que terminaron como líderes del Grupo A con siete puntos, llegan invictos en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones y tendrán el respaldo de su hinchada para enfrentar a las Taifa Stars, que dirigidas por el argentino Miguel Gamondi clasificaron como uno de los mejores terceros lugares y disputarán una instancia de octavos de final por primera vez en 45 años.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Marruecos y Tanzania, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Marruecos y Tanzania?

El partido entre Marruecos y Tanzania por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones se jugará este domingo 4 de enero, a partir de las 13 horas de Argentina en el Estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat. El encuentro será transmitido en vivo por Claro Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también de forma gratuita vía streaming a través de su canal de YouTube.

El conjunto marroquí llega a este compromiso tras una impresionante fase de grupos en la que conquistó la cima del Grupo A con dos victorias y un empate. Los dirigidos por Walid Regragui mantienen una racha invicta de 10 partidos en todas las competiciones, de los cuales han ganado siete dentro del tiempo reglamentario y empatado los tres restantes, estadística que los consolida como uno de los principales candidatos al título.

Marruecos, campeón de la Copa Africana de Naciones en 1976, busca alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2021. En la última edición del torneo, los Atlas Lions fueron eliminados precisamente en esta instancia tras caer 2-0 ante Sudáfrica. Sin embargo, las circunstancias son diferentes ahora: el equipo atraviesa un gran momento futbolístico y cuenta con el factor cancha a su favor al ser el país anfitrión.

La condición de local será un factor determinante para las aspiraciones marroquíes. El respaldo de su hinchada en el Estadio Prince Moulay Abdellah funcionará como un verdadero "jugador número 12" ante un rival que llega en una situación delicada. Además, los campeones vigentes de la Copa Árabe han demostrado solidez en todas sus líneas y cuentan con figuras de primer nivel que militan en las principales ligas europeas.

Por su parte, Tanzania llega a este encuentro tras clasificar como uno de los mejores terceros lugares de la fase de grupos. Las Taifa Stars disputarán una instancia de octavos de final por primera vez desde 1980, lo que representa un hito histórico para el fútbol tanzano. El conjunto dirigido por el argentino Miguel Gamondi enfrentará su mayor desafío del torneo ante un rival vastamente superior.

El camino de Tanzania hacia esta instancia no ha sido sencillo. El equipo clasificó como el tercero de menor puntaje entre todos los equipos que avanzaron a octavos, y su forma reciente es preocupante: acumulan cuatro derrotas y dos empates en sus últimos seis partidos en todas las competiciones. A pesar de esto, la presencia en esta instancia ya supone un logro notable para un equipo que busca romper barreras históricas en el torneo continental.

El historial entre ambos equipos favorece ampliamente a Marruecos, que ha ganado siete de los encuentros previos entre ambas selecciones. Tanzania solo ha conseguido una victoria, registrada en 2013, lo que refleja la superioridad histórica de los Atlas Lions. Este domingo, las Taifa Stars tendrán la difícil tarea de enfrentar no solo a un rival de primer nivel, sino también a una hinchada apasionada que empujará a los locales hacia los cuartos de final.

Formaciones probables de Marruecos y Tanzania

Marruecos: Yassine Bounou; Anass Salah-Eddine, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Ismael Saibari, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz.

Yassine Bounou; Anass Salah-Eddine, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Ismael Saibari, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz. Tanzania: Hussein Masalanga; Mohamed Husseini, Ibrahim Hamad, Bakari Mwamnyeto, Dickson Job; Novatus Miroshi, Alphonce Msanga; Simon Msuva, Feisal Salum, Haji Mnoga; Mbwana Samatta.

El técnico de Marruecos, Walid Regragui, cuenta con casi toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo. La única baja confirmada es Romain Saïss, quien sufrió una lesión muscular en el primer partido del torneo y no ha vuelto a jugar desde entonces. La gran noticia para los Atlas Lions es el regreso de Achraf Hakimi, quien ingresó desde el banco en el último partido de la fase de grupos tras superar sus problemas físicos.

El lateral del Paris Saint-Germain podría competir por un lugar en la titularidad con Noussair Mazraoui, defensor del Manchester United que se ha desempeñado con solidez en el torneo. En el ataque, Ayoub El Kaabi se ha ganado un lugar indiscutible tras marcar tres goles en los tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en una de las figuras destacadas del torneo. El delantero del Olympiacos formará la dupla ofensiva junto a Brahim Díaz, quien aporta creatividad y desequilibrio desde el mediocampo ofensivo.

Por el lado de Tanzania, Miguel Gamondi mantendría el mismo equipo que inició el último partido de la fase de grupos ante Túnez. El técnico argentino confía en la estructura que le ha permitido a las Taifa Stars llegar a esta instancia histórica, aunque la falta de goles es una preocupación: el capitán Mbwana Samatta, delantero del Le Havre, aún no ha podido anotar en el torneo.

Tanzania presentará un esquema táctico conservador con la intención de minimizar los espacios para Marruecos. Simon Msuva, con 99 partidos en la selección y 24 goles, será clave en las transiciones ofensivas junto a Feisal Salum y Haji Mnoga.

Marruecos vs. Tanzania: ficha técnica