Reacciones a los ataques de EEUU contra Venezuela

Manifestación contra la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, en la plaza Lafayette frente a la Casa Blanca

Se presentan a continuación reacciones a los ataques estadounidenses del sábado contra Venezuela.

PRESIDENTE ‍FRANCÉS EMMANUEL MACRON

"La transición que se avecina debe ser pacífica, democrática y respetuosa con la voluntad del pueblo venezolano. Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda garantizar esta transición lo antes posible", escribió Macron en X.

CANCILLER ALEMÁN FRIEDRICH MERZ

Merz afirmó que la evaluación jurídica de la operación estadounidense es compleja y que "nos tomaremos nuestro tiempo" para evaluarla, añadiendo que deben aplicarse los principios del derecho internacional. Instó a que "se garantice la transición a un Gobierno legitimado por ‍las elecciones" y advirtió de que "no debe surgir inestabilidad política en Venezuela".

PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, PEDRO SÁNCHEZ

"España no ⁠reconoció la gestión de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo", escribió Sánchez en X.

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTONIO GUTERRES

"Estos acontecimientos constituyen un peligroso precedente", dijo el portavoz de Guterres. "El secretario general sigue haciendo hincapié en la importancia de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional".

PRIMER MINISTRO ISRAELÍ, BENJAMIN NETANYAHU

"Enhorabuena, presidente @realDonaldTrump, por su liderazgo audaz e histórico en nombre de la libertad y la justicia. Aplaudo su decidida resolución y la brillante actuación de sus valientes soldados".

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA

"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y el uso de la fuerza contra el presidente de un país", afirmó el ministerio en un comunicado.

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE SUDÁFRICA

"Sudáfrica insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, a que se reúna urgentemente para abordar esta situación", según un comunicado del departamento de relaciones internacionales de Sudáfrica.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA

"Esta mañana, Estados Unidos ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable".

"Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica ha prevalecido sobre el pragmatismo y la voluntad de construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad".

"En la situación actual, es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida a la situación a través del diálogo".

PRESIDENTE ARGENTINO JAVIER MILEI, EN ENTREVISTA CON LOS MEDIOS DE ‌COMUNICACIÓN

"La operación militar de Estados Unidos en Venezuela significa la caída del régimen de un dictador. Maduro era un usurpador del poder".

"Es una excelente noticia para el mundo libre.".

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO

"El Gobierno de ⁠México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos ⁠en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).".

MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE CANADÁ, ANITA ANAND

"Canadá exhorta a todas las partes a respetar el derecho internacional y apoya al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática. Canadá está colaborando con sus socios internacionales y siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos".

GOBIERNO DE PARAGUAY

"El Paraguay observa con atención el desarrollo de los acontecimientos actuales en Venezuela y hace ‍un llamado a priorizar vías democráticas que garanticen una transición ordenada."

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE BOLIVIA

"Bolivia reitera su compromiso con la paz, la democracia y la coordinación con la comunidad internacional para la asistencia humanitaria, la protección de la población civil y el apoyo a un proceso creíble y definitivo de reconstrucción institucional".

PRESIDENTE DE PANAMÁ, JOSÉ RAÚL MULINO, EN X

"Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición ⁠a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera ‌contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González Urrutia".

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE PERÚ

"El Gobierno peruano hizo un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos, así como atención a las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional".

PRIMER MINISTRO BRITÁNICO KEIR STARMER

"Quiero establecer primero los hechos. Quiero hablar con el presidente Trump. Quiero hablar con los aliados. Puedo decir con absoluta claridad que no hemos participado... y siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", dijo Starmer en un comunicado a las cadenas británicas.

PRESIDENTE DE BRASIL, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EN X

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y otro precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

"Atacar a países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo ‌de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley ‌del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE UCRANIA, ANDRII SYBIHA

"Ucrania ha defendido sistemáticamente el derecho de las naciones a vivir libremente, sin dictaduras, opresión ni violaciones de los derechos humanos. El régimen de Maduro ha violado todos esos principios en todos los aspectos. Abogamos por que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con los principios del derecho internacional, dando prioridad a la democracia, los derechos humanos y los intereses de los venezolanos".

PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA, METTE FREDERIKSEN

"El Gobierno danés está siguiendo de cerca la situación en Venezuela junto con nuestros aliados. Ahora es el momento de rebajar la tensión. Se debe respetar el derecho internacional".

PRESIDENTE DE BIELORRUSIA, ALEXANDER LUKASHENKO

"El presidente de Bielorrusia CONDENA CATEGÓRICAMENTE el acto de agresión estadounidense contra Venezuela. Alexander Lukashenko habló recientemente sobre las consecuencias en una entrevista con periodistas estadounidenses", según declaraciones de Natalia Eismont, portavoz de Lukashenko, recogidas por la agencia de noticias Belta.

PRESIDENTE DE ECUADOR, DANIEL NOBOA

"A todos los ​criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente", escribió en X.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE URUGUAY

"Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN

"Seguimos muy de cerca la situación en Venezuela. Apoyamos al pueblo venezolano y respaldamos una transición pacífica y democrática. Cualquier solución debe respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

PRESIDENTE DE CHILE, GABRIEL BORIC, EN X

"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país".

PRESIDENTE DE COLOMBIA, GUSTAVO PETRO, EN X

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región".

GOBIERNO DE NICARAGUA

"Desde esta Nicaragua, bendita y digna, se alza la voz de nuestro pueblo ‍con la de nuestros héroes invictos, para exigir respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela".

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE IRÁN

El ministerio condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela "como una violación flagrante de su soberanía nacional y su integridad territorial". Pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que "actúe de inmediato para detener la agresión ilegal" y que los responsables rindan cuentas.

PRIMERA MINISTRA DE TRINIDAD Y TOBAGO, KAMLA PERSAD-BISSESSAR

"Trinidad y Tobago NO participa en ninguna de estas operaciones militares en curso. Trinidad y Tobago sigue manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela".

LÍDER DEL PARTIDO BRITÁNICO REFORM, NIGEL FARAGE

"Las acciones estadounidenses en Venezuela durante la noche son poco ortodoxas y contrarias al derecho internacional, pero si hacen que China y Rusia se lo piensen dos veces, puede que sea algo positivo".

"Espero que el pueblo venezolano pueda ahora pasar página sin Maduro".

OFICINA DE LA PRIMERA MINISTRA ITALIANA GIORGIA MELONI

"En consonancia con la posición que Italia mantiene desde hace tiempo, el Gobierno considera que la acción militar externa no es la forma de acabar con los regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo considera legítima la intervención defensiva contra los ataques híbridos a ​su seguridad, como en el caso de las entidades estatales que alimentan y promueven el tráfico de drogas".

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE NORUEGA, ESPEN BARTH EIDE

"El derecho internacional es universal y vinculante para todos los Estados. La intervención estadounidense en Venezuela no se ajusta al derecho internacional".

"Una transición pacífica hacia un régimen democrático es la única vía viable en Venezuela. Esto requiere procesos políticos inclusivos que respeten los derechos de la población".

PRIMER MINISTRO DE ESLOVAQUIA, ROBERT FICO

"La acción militar de Estados Unidos en Venezuela es una prueba más del colapso del orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial".

REPÚBLICA CHECA, ​MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, PETR MACINKA

"Ahora consideramos importante calmar la situación e iniciar negociaciones diplomáticas, con la participación de la oposición venezolana".

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MALASIA

"Por principio, Malasia se opone a toda forma de intervención extranjera en los asuntos internos de otros Estados, así como a la amenaza o el uso de la fuerza. Estos son principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional. Malasia defiende sistemáticamente la importancia de la resolución pacífica de las controversias mediante ⁠el diálogo, el respeto de la soberanía y la adhesión a las normas internacionales."

"En este momento crítico, es fundamental que las partes interesadas actúen con la máxima moderación y busquen soluciones pacíficas a través del diálogo y la diplomacia".

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE JAPÓN

"Japón valora desde hace mucho tiempo los principios fundamentales de la libertad y la democracia. También hemos concedido siempre gran importancia al respeto de los principios del derecho internacional dentro de la comunidad internacional. Sobre la base de esta posición coherente, Japón seguirá colaborando estrechamente con los países pertinentes, incluidos los miembros del G7 y los socios regionales, al tiempo que hará todo lo posible para proteger a los ciudadanos japoneses y proseguirá los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación en Venezuela".

Con información de Reuters