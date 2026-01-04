Ataque a un mercado en Nigeria deja al menos 30 muertos: policía

Llegada de escolares rescatados que fueron secuestrados de la escuela católica St. Mary en el centro de Nigeria.

Al menos 30 personas murieron y varias más fueron ‍secuestradas cuando unos ⁠hombres armados atacaron un mercado en el estado nigeriano de Níger, según informó el domingo la policía.

El portavoz de la policía, Wasiu Abiodun, declaró que los delincuentes asaltaron el mercado de Kasuwan Daji, en el pueblo de Demo, hacia las 16.30 hora local ‌del sábado, quemando puestos y saqueando ⁠alimentos.

"Más de 30 personas ⁠perdieron la vida durante el ataque, y algunas personas también fueron secuestradas. Se están realizando ‍esfuerzos para rescatarlos", afirmó.

Los testigos dijeron que los asaltantes llegaron en ⁠motocicletas y abrieron fuego ‌de forma indiscriminada. Asimismo, indicaron que la violencia se enmarca en una serie de asaltos que comenzaron el viernes en los pueblos cercanos de Agwarra y ‌Borgu.

"Las mujeres ‌y los niños no se salvaron", dijo Dauda Shakulle, que resultó herido mientras huía. "No ha habido presencia de las fuerzas de seguridad desde que comenzaron ​los ataques. En estos momentos estamos recuperando cadáveres".

El ejército nigeriano no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios.

El ataque se produjo semanas después de que hombres armados secuestraran a más de 300 niños y personal de ‍una escuela católica del estado, en el centro de Nigeria. Las víctimas fueron liberadas tras casi un mes de cautiverio.

Este tipo de ataques se han intensificado en el noroeste ​y centro de Nigeria, donde los grupos armados llevan a cabo asesinatos en masa y ​secuestros en comunidades rurales. Las fuerzas de seguridad han tenido dificultades para contener ⁠la violencia a pesar de las operaciones en curso.

Con información de Reuters