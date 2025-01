Sorpresa en el cuarteto por el video que salió a la luz de Ulises Bueno: "Un chori"

Sorpresa en el cuarteto por el video íntimo de Ulises Bueno: "Un chori".

Ulises Bueno es uno de los cantantes de cuarteto más queridos de Argentina, por su carisma y simpatía en apariciones mediáticas o en sus redes sociales. Y en las últimas horas el hermano de "El Potro" Rodrigo revolucionó a sus fans por un video de su intimidad que no tardó en obtener cientos de reacciones.

A través de su cuenta de Instagram, Ulises compartió un video por la grabación de Perdiste, su nueva canción con Magui Olave, y el divertido intercambio que tuvo con la artista. "Yo comí pero tengo como un... (hace un gesto con la mano dando a entender que tiene hambre)", se le oye decir al cuartetero.

Es en ese momento que Olave le sugiere: "¿Estás para tomar un heladito?". "Puede ser. Esa me re va", respondió el cantante. Y contó como había sido su almuerzo de esa mañana: "A las 11 de la mañana comí. Me fui a la esquina a comerme un chori".

Cuántos hijos tiene Ulises Bueno, cantante de cuarteto y hermano del Potro Rodrigo

El boom de Ulises Bueno llegó a todo el territorio nacional: a pesar de que su carrera comenzó cuando todavía era "el hermano de Rodrigo", el cuartetero supo construir bases sólidas para destacarse en el mundo de la música por sus propios medios y con sus propias canciones. Durante muchos años contó que ser el hermano del Potro le pesó por todas las expectativas y comparaciones odiosas que se hacían sobre él.

Actualmente, Ulises tiene una hija: Alma nació el 6 de marzo de 2011, por lo que actualmente tiene 12 años. Recientemente el músico reflexionó sobre las situaciones de la vida cotidiana que se perdió en el crecimiento de la ahora adolescente tras estar en situación de adicción: "Entré en depresión tras la muerte de mi hermano. Ahora estoy bastante limpio. Es algo que nunca se termina de resolver, es un problema que cada tanto tenés una recaída, un bajón. Pero con la familia y la gente que uno tiene al lado, salís adelante”.

En uno de sus últimos cumpleaños, Ulises publicó un tierno saludo a su hija a través de las redes sociales, con el posteo de una foto de la niña recién nacida. "¡Feliz cumple! Hijita de mi amor cuántos años me perdí de verte crecer, que hoy sos casi una mujercita. ¡Pero ya no te pierdo más! ¡Ya es hora de cambiar y madurar para tenerte por siempre! Te amo, bebé ya falta muy poquito”, escribió el artista, muy sensibilizado por la fecha especial.

Además, en su último disco titulado Me levanté, el músico le dedicó una canción a su única heredera, reflexionando sobre los años de ausencia en su vida. "Esta canción te la quiero dedicar con todo mi corazón porque siempre estuve buscando el amor y no me daba cuenta que estaba más cerca de lo que imaginé… te amo hija", escribió.