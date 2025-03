Albertario quedó afuera de Las Leonas y denunció al DT: "Destrato"

Agustina Albertario denunció destrato de Fernando Ferrara, el entrenador que la dejó afuera de las Leonas.

En Las Leonas parece haber salido a la luz un problema de egos que, una vez más, daña a la Selección Argentina. Agustina Albertario, una de las históricas jugadoras de hockey sobre césped, denunció destrato del entrenador Fernando Ferrara, luego que este decidiera desafectarla del equipo para las competencias oficiales.

El pasado miércoles 19 de marzo del 2025, la jugadora surgida en Lomas Athletic Club había comunicado que ya no sería más parte de la "Albiceleste" y sorprendió a todo el mundo del hockey, ya que, a sus 32 años, aún tiene aptitudes para continuar al máximo nivel. Este miércoles, en una entrevista con el programa Sería increíble del streaming Olga, la exdelantera del KHC Leuven y Royal Léopold Club explicó que su salida se debió a una decisión del DT. Pero profundizó y detalló situaciones con el estratega nacional.

“Sé las reglas de juego, es la Selección, juegan las mejores. Si no estás en tu momento, eso no se cuestiona. Si el entrenador te dice que no estás porque no rendís, buenísimo, lo hice toda mi vida, siempre fue asi. Lo que yo digo son las formas", comenzó diciendo Albertario, dejando en evidencia su molestia por la situación.

Luego, la jugadora que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 relató: "Tuve una charla con Ferrara. Me sienta y me dice...‘te quería decir que no te voy a tener más en cuenta, ni para la Copa América ni para el Mundial del año que viene’". "Yo me quedé sorprendida, después de 15 años, mostrame un video y decime 'no estás por esto, esto y esto'. Lo único que me dijo fue ‘no estás por rendimiento, sino que quiero probar nuevas delanteras’”, amplió.

Según comentó Agustina, había tenido una charla a fines del 2024 y otra a comienzos del 2025 con Ferrara, en la que en ambas le había confirmado que formaría parte de los entrenamientos de enero y marzo. La jugadora, con esa confirmación de su participación, tomó la decisión de mudarse. Sin embargo, en febrero, el técnico le informó que no sería tenida en cuenta para la Copa América y el Mundial, y todo se derrumbó.

“Sabiendo todo lo que yo hice. Se lo dije en diciembre: ‘Fer, si me vas a sacar, sacame ahora, me va a doler un montón, pero estoy instalada con mi novio, mudada’. Aún así, siento que se rió en mi cara, eso es lo que me molesta”, explicó Agustina sobre uno de los principales motivos que le dolieron de quedar afuera.

Sin embargo, la exjugadora de Düsseldorfer HC no se quedó solo con eso y reveló otra cuestión de su enfrentamiento con Ferrara: “Cuando le pregunté los motivos, me dijo que no era por rendimiento". "Tengo pruebas, porque ya tuve varios episodios con él y aprendí a ser un poco más viva y grabar los momentos o cosas así, para que después me diga ‘estás mintiendo’, como sé que en algún momento va a pasar y va a salir a decir que lo que yo estoy diciendo es mentira”, disparó munición gruesa.

Además, Albertario declaró que existieron más casos como el suyo: "Arrancó el año y dos jugadoras renunciaron por estos motivos: por los destratos. Y a otra jugadora, que es la arquera Clari Barbieri, que es una crack como persona y jugadora, jugó Juego Olímpico y Mundial, la llamó por teléfono cuatro minutos para decirle ‘estás desafectada de Las Leonas’. A mi me parece una locura. Los motivos del entrenador están perfectos, pero no somos caballos de carrera”.

Agustina Albertario aclaró que no renunció a Las Leonas

Para finalizar, la potente atacante dejó en claro que no le dijo adiós a la Selección Argentina: "Yo acá no viene a pedir un cambio de técnico. Yo vine a contar lo que me pasó, veremos qué pasa. Yo siempre predispuesta a la selección, yo no renuncié, a la Selección no se renuncia. Acabo de cumplir 32 años, me siento plena y siempre voy a estar abierta a la Selección”.