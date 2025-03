Messi reapareció con un palito a Brasil tras la goleada de la Selección Argentina

Lionel Messi apuntó contra Brasil tras la goleada de la Selección Argentina por 4 a 1 en el Estadio Monumental. El astro rosarino, que no estuvo por le lesión en la doble fecha FIFA, siguió los encuentros de la "Albiceleste" y le dejó no sólo un mensaje a sus compañeros, sino también para la "Verdeamarelha". A través de su cuenta de Instagram (@leomessi), el astro rosarino de 37 años reapareció en dos oportunidades tras el encuentro y no se guardó nada.

"Adentro, afuera, a donde sea con esta Selección. Siempre hablando con fútbol. Felicitaciones por el partidazo que hicieron anoche y también por la victoria contra Uruguay", escribió el hombre del Inter Miami en una story. Por supuesto, también tiene que ver con las declaraciones de Raphinha previas al partido en las que anticipó una "paliza" por parte del conjunto visitante que luego no sucedió.

Su publicación se suma a la que también hizo durante el encuentro en cuestión después del 4 a 1 convertido por Giuliano Simeone, tanto que selló la aplastante victoria de la Selección Argentina por la fecha n°14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con respecto a su regreso, se espera que en el combinado nacional -ya clasificado a la Copa del Mundo- su vuelta se concrete contra Chile y Colombia en junio. Mientras tanto, el astro rosarino disfruta del buen momento del equipo de Lionel Scaloni que se quedó con otra victoria histórica.

La story publicada por Lionel Messi por la goleada de la Selección Argentina por 4 a 1 ante Brasil

Por qué Lionel Messi no jugó con la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

El astro argentino del Inter Miami no fue incluido por Lionel Scaloni entre los 26 futbolistas para los partidos contra Uruguay en el Estadio Centenario y en el Monumental ante Brasil. El motivo de su ausencia es una pequeña lesión en su aductor izquierdo tras el duelo ante Atlanta United por la MLS de Estados Unidos. El capitán de la 'Albiceleste' se realizó una resonancia tras el triunfo de su equipo por 2 a 1 (en el que convirtió el primer gol) con la que pudo determinar la gravedad de su dolencia. En las últimas semanas, el entrenador Javier Mascherano decidió alternarlo en el equipo titular de 'Las Garzas' por prevención: en la serie de octavos de final de Concachampions ante Cavalier de Jamaica, disputó apenas 30 minutos del encuentro de vuelta.

No fue el primer partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 que Messi se perdió: en septiembre de 2023, fue reemplazado sobre el final en el debut ante Ecuador (había anotado un golazo de tiro libre) y no estuvo presente en la segunda presentación ante Bolivia. Tampoco estuvo en la doble fecha ante Chile y Colombia, también en septiembre pero de 2024, ya que todavía se estaba recuperando de la lesión de tobillo sufrida en la final de la Copa América 2024.