Batacazo de Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de Miami.

Francisco Cerúndolo quedó a punto de coronar un gran batacazo en el Masters 1000 de Miami 2025 de tenis, ya que derrotaba al noruego Casper Ruud por 6-4 y 5-1 cuando se suspendió por la lluvia. El partido está prácticamente ganado. En los octavos de final del torneo que se juega sobre las canchas de cemento en Estados Unidos, el argentino de 26 años concretará una de las grandes victorias de su trayectoria profesional en el circuito de la ATP cuando se reanude el encuentro ante el número 6 del ranking mundial. Por su parte, el deportista albiceleste marcha 24° en esa misma clasificación.

Todos los partidos de hoy del Masters 1000 de Miami 2025 de tenis

A lo largo de lo poco que se lleva jugado del certamen norteamericano, "Fran" eliminó en el debut al francés Alexandre Müller por 6-1 y 6-2, mientras que en los 16avos de final batió al local Tommy Paul por 6-2 y 7-6 (4). En tanto, ya se instalaron en los cuartos de final el checo Jakub Mensik y el búlgaro Grigor Dimitrov. También se postergó por el mismo motivo el duelo entre Gael Monfils (Francia) y Sebastian Korda (Estados Unidos), cuando el anfitrión se imponía por 4-3 en el tercer set.

Por último, se darán los siguientes encuentros en los octavos: Taylor Fritz (Estados Unidos) vs. Adam Walton (Australia), Lorenzo Musetti (Italia) vs. Novak Djokovic (Serbia), Alex de Miñaur (Australia) vs. Matteo Berrettini (Italia) y Alexander Zverev (Alemania) vs. Arthur Fils (Francia).

Cerúndolo derrotará a Ruud cuando se reanude el partido por la lluvia en Miami.

¿Cuántos títulos tiene Cerúndolo en el tenis?

En total, son ocho estrellas para el argentino, con tres trofeos de ATP y cinco de Challengers hasta el momento en su carrera profesional.

Los títulos de los argentinos en el tenis de la ATP