Elecciones en Santa Fe: libertarios denunciaron que Pullaro busca "permanecer en el poder de forma indefinida"

La provincia de Santa Fe abre el calendario electoral con una doble votación clave para la trascendencia provincial y nacional. El domingo 13 de abril se elegirán 69 convencionales que reformarán la Constitución provincial, algo que no ocurría desde 1962, y, a la vez, se realizarán las elecciones PASO para votar candidatos a cargos municipales y comunales. El candidato a concejal en Venado Tuerto Gonzalo Castro apuntó contra las intenciones del mandatario radical al asegurar que "busca permanecer en el poder de forma indefinida”.

Entre las modificaciones más importantes que prevé la reforma es la habilitación a que gobernador y vicegobernador puedan competir por un segundo mandato consecutivo, algo que está prohibido también en la provincia de Mendoza. Pese a que Pullaro afirmó que trabaja junto al Gobierno nacional para mejorar la Seguridad de la provincia y dejó claro la cercanía que mantiene con el oficialismo libertario; en las elecciones provinciales, su espacio político competirá con La Libertad Avanza (LLA) y ya quedó descartada cualquier posibilidad de una alianza electoral.

A más de un año de una gestión marcada por ajuste, tarifazos, represión a los trabajadores, cierre de fábricas y despidos masivos, el Gobernador medirá su caudal de votos, encabezando la lista de candidatos a constituyentes de Unidos para Cambiar Santa Fe. La dispersión de las oposiciones evidencia una radiografía del contexto político y social, y abre el panorama a futuro. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, busca trasladar las ideas del jefe de Estado a la provincia y eligió al diputado nacional Nicolás Mayoraz como candidato a constituyente por LLA. En ese marco, otra lista cercana al Gobierno nacional se presentó para competir en poco más de dos semanas: se trata de Partido Moderado, cuya lista es encabezada por Walter Jesús Eiguren.

Castro, presidente de Seamos Libres de Santa Fe, explicó por qué su espacio decidió apoyar a Eiguren como convencional constituyente: “Fue el único dirigente que no nos mintió. No tiene cargos políticos y va de frente para frenar a Pullaro”. No obstante, el candidato está en el ojo de la tormenta: afín a la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue detenido en 2009 tras ser acusado de estafas en perjuicio de más de 20 personas, a las que les cobró dinero a cambio de una promesa para acelerar la entrega de viviendas del entonces Fondo Nacional de Vivienda (FO.NA.VI).

Según explicó Castro, la reforma permitiría una reelección libre, aunque se habla en principio de dos mandatos adicionales. “Empiezan con doce años y después cuando querés acordar ya llevan 30 gobernando", cuestionó en diálogo con Realpolitik. Además, señaló que el gasto mínimo estimado para la elección "ronda los 14 mil millones de pesos" y denunció “despilfarro” de recursos: “Quieren gastar 40 millones en la remodelación de una plaza cuando los centros de salud no tienen insumos y el hospital provincial no da buena atención”, planteó. El dirigente también cuestionó el aumento del 170 por ciento en las tasas municipales y calificó de “mentira” el eslogan oficialista: “Dicen que tus impuestos vuelven en obras, pero para pavimentar hay que pagar un adicional”, afirmó.

Elecciones en Santa Fe: solo un tercio de las autoridades de mesa confirmó su asistencia

A 20 días de que se realicen las elecciones en Santa Fe, el Secretario Electoral provincial, Pablo Ayala, reveló que ya fueron enviadas 25.400 designaciones para cubrir las mesas electorales pero que, hasta el momento, solo 9.200 personas confirmaron su aceptación.

Aquellos que acepten la designación deben realizar una capacitación, que puede ser presencial o virtual, y percibirán una compensación económica de $70.000 por elección. La selección de autoridades de mesa incluye docentes, personas que ya cumplieron ese rol en elecciones anteriores y quienes se postularon en el registro habilitado.

La base de datos para la selección de autoridades incluye personal docente, personas que ya desempeñaron ese rol en elecciones anteriores (2019, 2021 y 2023), y quienes se inscribieron en el Registro Permanente de Postulantes. En caso de vacantes, el sistema designa automáticamente mediante telegramas.

Para explicar cómo se cubren los cargos faltantes, Ayala contó que las designaciones se siguen completando "hasta el último día". "La última semana previa a la elección, notificamos a los jefes locales sobre la situación de cada establecimiento, y ellos quedan facultados para cubrir cualquier faltante”, sostuvo.

En relación con la jornada electoral, el secretario detalló que los santafesinos encontrarán tres boletas: dos para elegir convencionales reformadores (una boleta naranja para distrito único y una azul para convencionales departamentales) y una boleta para cargos municipales y comunales en el marco de las PASO.

“La elección de convencionales reformadores es obligatoria. La boleta local varía según el distrito, ya que en algunas localidades sólo se vota convencionales y en otras, también se eligen cargos locales. En 11 intendencias habrá primarias, por lo que se entregarán cuatro boletas”, afirmó.