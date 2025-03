La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar sus diferencias con el presidente Javier Milei, al condenar la feroz represión de las fuerzas de seguridad a los manifestantes que respaldaron a los jubilados el miércoles frente al Congreso. Mientras tanto, los ex compañeros de fórmula encaran una semana en el Senado que puede aparejar complicaciones para el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

"Me solidarizo con todos los heridos: aquellos que fueron a manifestarse y quienes son las Fuerzas Federales que también ponen el cuerpo en situaciones de mucha violencia", expresó Villarruel el jueves en su visita a una nueva edición de Expoagro, un día antes que el Presidente. "Espero que esto pueda ser resuelto como se resuelven las cosas en democracia", agregó Villarruel, que saltó a la escena política por su defensa a represores condenados por la última dictadura cívico militar.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El mensaje de condena a la represión y la visita a la exposición rural fueron explotados por las cuentas de apoyo a la Vice, cuya autoría se le atribuye a los miembros de su entorno. En su gira también se solidarizó con los damnificados por el temporal en Bahía Blanca y respaldó a la industria del agro. "El campo argentino es el mejor del mundo", sostuvo.

En una tarde, tildó tres casilleros para irritar a Milei: elogio al agro, que le exige al Presidente eliminar las retenciones; se solidarizó con los bahienses, a quienes el Jefe de Estado apenas le dedicó una fría visita relámpago y condenó la represión, ordenana por Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad, que se le había prometido a la Vice antes de que LLA llegara a la Casa Rosada.

Villarruel en Expoagro

"No hubo una crítica, solo una reflexión", señalaron a El Destape desde las inmediaciones de la Vice sobre su pronunciamiento sobre la represión. "Se cambiemizó (Sic.). Quedó a la derecha de (el ex presidente Mauricio) Macri", le espetó la diputada nacional Lilia Lemoine, que siempre tiene el dardo listo para dispararle por los medios. Asimismo, salió a cruzarla el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que consideró que el comentario de la Vice sobre la democracia tiene "un error constitucional".

Semanas antes de la presencia en Expoagro, la Vice había participado de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en la que la televisación oficial omitió - si es que lo hubo- el saludo de Milei y Villarruel. También, por momentos, el plano de la transmisión mostraba a la titular del Senado sin la cabeza.

Si bien la Vice pidió silencio cuando la discusión de Milei con el diputado radical Facundo Manes comenzó a elevar el tono y envalentonar a la militancia mileista presente, Villarruel tuvo del Presidente un reproche por haberlo interrumpido al cierre de su discurso.

"No terminé. Digo, no te apures", le espetó su ex compañero de fórmula, que protagoniza un escándalo por presuntas estafas con el memecripto $LIBRA, del que Villarruel todavía no se expresó. Desde el entorno de la Vice no se hizo ningún comentario sobre la omisión en la transmisión oficial.

La semana del Senado: riesgos para Milei y Villarruel

La agenda de Villarruel de esta semana estará centrada en el Senado, donde LLA tiene una parada brava. El interbloque de Unión por la Patria pidió una sesión especial para tratar los pliegos de Manuel García - Mansilla y Ariel Lijo para el jueves. La intención del peronismo - y de parte de la oposición- es rechazar las designaciones de los jueces que Milei nombró por decreto para la Corte Suprema.

Al antiabortista García - Mansilla lo condena haber afirmado en su exposición en la comisión de Acuerdos que no iba a aceptar una designación por decreto, cosa que hizo meses después. Lijo, al que la Corte no le autorizó su licencia como juez de Comodoro Py, por lo que no se le tomó juramento, tiene varios rechazos, incluso del PRO, aliado estelar de LLA.

Dicen que Villarruel opina que el tema de las designaciones es complejo, del mismo modo que se percibe desde afuera. En una de las pocas entrevistas que dio como vicepresidenta, en marzo del año pasado, destacó a García-Mansilla y expresó su rechazo por Lijo.

Días antes del inicio de sesiones, la Vice tuvo una derrota en el Senado ya que la Cámara alta no logró la renovación de sus autoridades. El peronismo no sentó a sus 34 senadores y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano no asistieron a la preparatoria, en repudio a la falta de atención del Gobierno nacional a los reclamos de su provincia. Hasta el momento, afirman fuentes cercanas, no hubo intención de interiorizarse en estos pedidos.

En el entorno de la Vice señalan que las autoridades están prorrogadas, por lo que tienen plazo por un año para continuar. Desde distintos bloques argumentan que el tema se tendria que tratar en la próxima convocatoria que, casi de manera inevitable, será la del pliego de los jueces.

"Está difícil, con la mayoría del peronismo y con los problemas que tiene la Vice hacia adentro de su espacio", comentaron desde una bancada aliada. Villarruel esperaba en la elección de autoridades para poner como secretario administrativo a Emilio Viramonte y sostener como presidente Provisional a Bartolomé Abdala, cuyo cargo no peligraba, por lo menos, a ojos del oficialismo y sectores cercanos.

"La semana que viene se moverá porque si hay sesión el jueves tienen que resolverlo, así que volverán las negociaciones", calcularon fuentes parlamentarias. Voces cercanas al interbloque del peronismo, por otra parte, sostienen que elección de autoridades y la sesión para voltear los pliegos "van a ir de la mano".