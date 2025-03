Ataques, escasos anuncios y escándalos: todos los detalles del inicio de sesiones de Milei

El presidente Javier Milei dio inicio al período de sesiones ordinarias del Congreso. Desde su banquito, y sin menciones al escándalo cripto que lo inclucra, el líder de La Libertad Avanza (LLA) realizó una nueva puesta en escena para solo anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), volvió a atacar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a ningunear a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Además, el asesor Santiago Caputo protagonizó un escándalo atacando al diputado nacional de Democracia para Todos Facundo Manes.

Inicio de sesiones: qué dijo Milei

Sin mayores precisiones, Milei anunció un futuro acuerdo con el FMI. "Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuencias… mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes", afirmó, previo a pedirle ayuda al Congreso para su sanción. Acto seguido, los acusó de tener una "su relación con la sociedad que hoy parece irremediablemente rota".

"No tenemos nada para conversar", le respondió Milei a Axel Kicillof, en un nuevo ataque al gobernador bonaerense. Luego afirmó que nunca va a resolver el problema de seguridad si sigue siendo "tolerante con los delincuentes" y le pidió "correrse del camino".

Por otra parte, el Jefe de Estado prometió una "profunda reforma migratoria". Según sostuvo los extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en Argentina paguen los servicios que utilizan, y que es necesario que las universidades cobren a los extranjeros y que hará más dura la deportación para los extranjeros que delinquen.

"Yo prefiero achicar el Estado y que haya menos pobres en la Argentina", señaló, para justificar sus políticas de ajuste. Su anhelo, señaló, es que el Estado tenga un 25 punto del PBI de "gasto público". El Jefe de Estado se jactó de haber echado 40 mil trabajadores. También se jactó de que el empresario y funcionario estadounidense Elon Musk usó su motosierra.

Además, insistió en su intención de privatizar las empresas públicas, cambiar el régimen laboral para volverlo "más dinámico"; una reforma impositiva estructural y reducir en un 90% los impuestos y llevarlo a un total de 6; autonomía fiscal a las provincias en impuestos que hoy recauda el Estado nacional.

También volvió a cruzar al Grupo Clarín, asegurando que con la pesificación asimétrica de la salida de la convertibilidad, "le robaron a los argentinos 30.000 millones de dólares". Según sostuvo, fue "un chiste tan impulsado alegremente y bancado" por el multimedio, "que después bueno, tuvo su Ley de Medios para que no quiebre".

Inicio de sesiones: la puesta en escena de Milei

Acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente llegó en auto al Congreso, escoltado por Granaderos, atravesando un vallado y la custiodia de las fuerzas de seguridad, hasta su ingreso por la esplanada del Congreso. La televisación oficial no pudo omitir cacerolazos que se registraron durante el paso del auto de Milei por avenida Rivadavia.

Adentro, lo esperaba su gabinete, y apenas seis mandatarios provinciales : los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Claudio Poggi (San Luis) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Este último asintió cuando Milei habló de la autonomía fiscal.

En otro estrado, se sentaron los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Manuel García Mansilla. El nombrado por decreto fue el primero de los cuatro que llegó.

En el palco central se ubicaron Amalia "Yuyito" González, pareja del presidente, y los padres del Jefe de Estado, Alicia Lucich y Roberto Milei, y el secretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Por su parte, el asesor Santiago Caputo ocupó otro palco, junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el influencer Daniel Parisini (GordoDan) y el diputado bonaerense Agustín Romo. Las tribunas fueron copadas por militantes de la juventud mileista, entre los cuales se distingue el uso de traje y corbata.

Mientras tanto, en el recinto, la diputada de LLA Marcela Pagano fue con su hijo. Su compañera de banca, Lorena Villaverde, colocó un busto de Milei en su banca.

Inicio de sesiones: que dijo la oposición

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores no asistieron al inicio de sesiones, aunque algunos de sus miembros estuvieron en el Congreso. "Lo único que anunció Milei es el acuerdo con el FMI, que no lo tiene", dijeron desde el peronismo.

Milei le pasó factura a Unión por la Patria por el faltazo y los mencionó como "aquel sector de la política que está tan rancio al cambio y enemistado con la razón que ni siquiera se digna a bajar al recinto para escuchar una apertura de sesiones legislativas".

Los otros bloques de la oposición asistieron, aunque con una comitiva reducida. De los senadores y diputados nacionales, se hicieron presentes cerca de 150 legisladores.

"Yo voy al inicio de sesiones del gobernador de mi provincia para después del discurso decir 'esto está todo mal'. Pero no la ven", dijo un diputado de LLA sobre la ausencia de los legisladores.

Una voz del PRO opinó que "más allá del exabrupto, este fue el mejor Milei", ya que "habló de la economía, que es lo que le interesa a la gente".

Inicio de sesiones: Milei volvió a ningunear a Villarruel

La televisación oficial no mostró el recibimiento de la vicepresidenta Victoria Villarruel a su ex compañero de fórmula. No solo eso sino que por momentos, el Presidente fue enfocado en un plano que le cortaba la cabeza a la Vice y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Villarruel quiso cerrar la sesión, pensando que Milei había cerrado. "No terminé. Digo, no te apures", le espetó el Presidente.

El anverso de Villarruel fueron los miembros del gabinete, que fueron ensalzados por Milei. Los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación) y Patricia Bullrich (Seguridad) fueron los más aplaudidos por la troupe mileista. En el caso de la ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, la ovación fue de pie.

Inicio de sesiones: qué pasó entre Santiago Caputo y Manes

Caputo avanzó en sus amenazas luego de la sesión, en el Salón de Pasos Perdidos y fue a buscar a Manes. "Cuidate, te voy a tirar el Estado encima", le espetó el consultor.

Furibundo, masticando chicle y con los ojos desorbitados, le pegó dos golpes en el pecho al neurocientífico. Estaba acompañado del influencer mileísta Fran Fijap, que tapó uno de los teléfono que filmó la escena.

Tras el incidente, Manes mantuvo una reunión con Martín Menem. Acompañaron al neurocientífico los diputados Pablo Juliano, Germán Martínez (Unión por la Patria), Christian Castillo y Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores).

El titular de la Cámara simplemente se comprometió a buscar los videos de seguridad. Martínez y el diputado peronista Eduardo Toniolli acompañaron a Manes a la cochera.

Inicio de sesiones: restricciones a la prensa

Tal como se firmó en la resolución conjunta de Villarruel y Menem, a la prensa parlamentaria se le habilitaron dos palcos en la galería del segundo piso del recinto. Con el correr de la jornada, se habilitó un tercero. Sin embargo, no se habilitó un dispositivo de audio para escuchar el discurso de Milei.

Todo esto, habían alegado cuando se difundió la resolución conjunta, fue por órden de la Casa Rosada, es decir, Karina Milei, encargada de la organización de las presentaciones públicas del Presidente.

Los palcos que se encuentran por encima del estrado de la Presidencia, donde habitualmente se utilizan para la prensa acreditada en el Congreso, fueron destinadas a delegaciones extranjeras.

Una vez finalizado el discurso de Milei, la seguridad retuvo a los cronistas, ya que no podían autorizar el descenso por las escaleras. Un miembro de la seguridad forcejeó con el cronista de Infobae, Mariano Casal, que recibió un cabezazo. Curiosamente, mientras no se habiltaba el paso, sucedió el incidente de Santiago Caputo y Manes.