Los ausentes y los presentes en el discurso de Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei abrirá este sábado 1º de marzo el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El máximo mandatario se encontrará con un recinto en el que la oposición no se hará presente, en rechazo a las denuncias por el cripto escándalo, los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y el reciente ataque a la provincia de Buenos Aires y al gobernador Axel Kicillof.

Cuándo será el inicio de sesiones del Congreso

A las 20 iniciará la asamblea legislativa, que le corresponde presidir a Victoria Villarruel, para que luego hable el Presidente. Será el reencuentro de los distantes ex compañeros de fórmula, ya que no se ven desde noviembre del año pasado en un acto de la Policía Federal.

Al igual que en el apertura de las sesiones ordinarias del 2024 y el acting de la presentación del nunca tratado Presupuesto 2025, Milei estará en un atril separado del estrado de presidencia y tendrá su famoso 'banquito': una tarima en la que se parará para dar su discurso.

Según se consignó en este medio, el discurso de Milei no tendrá grandes anuncios, sino que insistirá con lo que denomina "batalla cultural", con el que ataca a las mujeres y disidencias sexuales. Se estima que durará cerca de 40 minutos.

Después del inicio de sesiones habrá una cena de Milei con su gabinete y otros miembros del oficialismo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A diferencia de este, Villarruel no está invitada. "No es parte del gobierno", explicaron a El Destape desde Casa Rosada. Fuentes de trato diario con la Vice afirman que "hasta el mediodía" no fue convocada al ágape.

El "banquito" de Milei en el inicio de sesiones de 2024

Inicio de sesiones: por qué habrá un recinto casi vacío

Si bien se espera que el Congreso tenga la presencia de la militancia propia y del gabinete y funcionarios nacionales, desde el partido de La Libertad Avanza (LLA), que maneja la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se informó que no hubo orden de movilizar para la ceremonia.

Más allá de esto, la asamblea tendrá varios ausentes en el recinto ya que diputados y senadores de Unión por la Patria (UxP) y el bloque del Frente de Izquierda y de Trabajadores en la Cámara Baja no asistirán al inicio de sesiones. "Es un show para tapar la estafa de Milei y su gobierno autoritario", sostuvo desde la Izquierda, el diputado nacional Nicolás del Caño.

Por el lado de los diputados del peronismo, justificaron su ausencia con la "cripto estafa", los nombramientos por decreto de García Mansilla y Lijo, los recortes en el Estado, el desfinanciamiento de las provincias y el no envío del Presupuesto 2025, entre otros puntos.

También apuntan que Gobernadores del peronismo -los más enfrentados a Milei- no fueron convocados, aunque en Casa Rosada afirmaban que iban a cursar las invitaciones. Versiones periodísticas sostuvieron que el ex presidente Mauricio Macri no irá al inicio de sesiones, en el marco de su disputa con el entorno del Presidente y su rechazo al nombramiento de Lijo.

A los faltazos, se sumó en horas recientes la del senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau. "(Milei)⁠ fue cómplice en una estafa cripto que perjudicó a miles de personas y se niega a ser auditado, cuando antes había dicho que 'quien no se deja auditar es un chorro'”, sostuvo el titular del comité nacional del partido centenario, en la enumeración de 10 motivos por los que no asistirá. En la misma línea, cuestionó el nombramiento por decreto de los dos jueces mencionados -calificándolo como "mamarracho jurídico"- y criticó duramente la amenaza de Milei sobre intervenir a la provincia de Buenos Aires, remarcando que se trata de un hecho "gravísimo e inconstitucional".

Del lado del bloque de diputados nacionales de Democracia para Siempre, solo asistirán su titular, Pablo Juliano y Marcela Coli. En el caso de Encuentro Federal, se harán presentes la mitad de los diputados, entre estos el jefe de la bancada, Miguel Ángel Pichetto y el cordobés Oscar Agost Carreño.

Desde el PRO, la UCR y la Coalición Cívica todos los legisladores y las legisladoras confirmaron su presencia

A esto se le sumará que Villarruel y Menem firmaron una resolución para limitar el acceso a los trabajadores de prensa. Al igual que en la presentación del Presupuesto 2025, se cerrarán los palcos que están por encima del estrado de la Presidencia, los que tradicionalmente ocupa la prensa del Congreso.

En cambio, los periodistas tendrán asignado un balcón de la galería del segundo piso. Los reporteros gráficos no podrán bajar al recinto. La medida provocó el rechazo de sectores de la oposición, que elevaron una nota pidiendo revertir la situación. Ante el reclamo de los trabajadores de prensa del Congreso, se informó que es una orden de la Casa Rosada y no se iba a dar marcha atrás.