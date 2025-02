El senador y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, cuestionó el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema al calificarlo como "un mamarracho jurídico" y repudió el rol que tendrán los magistrados al frente del máximo tribunal porque "estarán a prueba", en tanto el plazo establecido en la decisión unilateral es de un año, como máximo. Además, criticó la reciente amenaza de intervenir la provincia de Buenos Aires que realizó el presidente Javier Milei y lo encuadró como un hecho "gravísimo" e "inconstitucional".

"Hizo un mamarracho jurídico. Agarró la Constitución y lo extendió a límites insospechados. Es un zafarrancho institucional", dijo Lousteau en diálogo con Ari Lijalad El Destape Radio 1070. De esa forma se expresó sobre la designación que hizo Milei por decreto para que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sean nuevos jueces del máximo tribunal.

Además de apuntar contra la decisión del Presidente, también puso la lupa sobre la actitud del propio García-Mansilla, quien había dicho en una audiencia que "no iba a aceptar ser miembro de la Corte en comisión por decreto", pero que ahora cambió de parecer. "Tengo que pensar que Mansilla miente a sabiendas, que tenemos un juez a prueba, y que tiene un desdén por la verdad. Lo que es complicado, ¿cómo falla a derecho?", se preguntó el radical, y continuó: "O tengo que pensar que dijo la verdad en la audiencia pero el Gobierno lo apretó y lo aceptó. Es decir que tenemos un juez apretable", subrayó.

También repudió que Milei quiera intervenir Buenos Aires

Por otro lado, el actual senador por la Capital Federal cuestionó la amenaza de Milei, quien esta mañana pidió en sus redes sociales la renuncia de Kicillof y la intervención de la provincia de Buenos Aires. "Otra vez el presidente ignora la Constitución, o no la conoce o no le importa nada. ¿Cuáles son las causales de intervención? Es sólo para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención. Me parece gravísimo. Es claramente inconstitucional", planteó Lousteau.

En ese sentido, el presidente de la UCR hizo una comparación entre Buenos Aire y Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, quien tiene mayor afinidad con Milei. "¿En qué se diferencia un santafesino y un bonaerense? ¿Por qué el Gobierno en un caso dice que colabora y en otro le dice al gobernador que se vaya?", indicó, y luego pidió "estar alerta" porque el país atraviesa "una degradación democrática muy rápida".