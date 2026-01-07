LG Electronics presentó su robot doméstico en CES 2026: cómo es

LG CLOiD, el nuevo robot doméstico con inteligencia artificial.

LG volvió a marcar agenda en CES 2026 con la presentación de LG CLOiD, su nuevo robot doméstico con inteligencia artificial diseñado para hacerse cargo de tareas cotidianas dentro del hogar. Se trata de un asistente autónomo capaz de interactuar con electrodomésticos conectados, aprender rutinas y reducir de forma concreta el tiempo y el esfuerzo físico que demandan las tareas domésticas. El proyecto se apoya en el ecosistema LG ThinQ, el hub LG Q9 y una fuerte apuesta por la llamada IA Física.

Durante la feria tecnológica más importante del mundo, la compañía mostró a LG CLOiD funcionando en escenarios reales: desde preparar el desayuno —sacando leche de la heladera y colocando un croissant en el horno— hasta iniciar ciclos de lavado, secar, doblar y ordenar la ropa cuando la casa queda vacía. Estas demostraciones dejaron en claro que el robot no solo ejecuta órdenes, sino que interpreta hábitos, contextos y prioridades del usuario.

Un robot pensado para casas reales

En términos de hardware, LG CLOiD tiene una estructura humanoide optimizada para ambientes domésticos. Cuenta con cabeza, torso ajustable, dos brazos articulados y una base con ruedas de navegación autónoma. Cada brazo posee siete grados de libertad, similares a los de un brazo humano, y manos con cinco dedos independientes, lo que le permite manipular objetos con precisión en cocinas, lavaderos y livings.

La base con ruedas —tecnología heredada de las aspiradoras robot de LG— prioriza estabilidad y seguridad, con un centro de gravedad bajo que minimiza riesgos ante niños o mascotas.

La cabeza como centro de IA

La cabeza de LG CLOiD funciona como un verdadero hub de inteligencia artificial móvil. Integra pantalla, parlantes, cámaras, sensores y un chipset propio que procesa IA generativa por voz. Gracias a esto, el robot puede comunicarse de forma natural, mostrar “expresiones”, aprender el entorno y controlar dispositivos conectados según lo que va incorporando del uso diario.

IA Física: visión, lenguaje y acción

El corazón del sistema combina dos modelos clave:

VLM (Vision-Language Model) , que transforma imágenes y videos en comprensión basada en lenguaje.

VLA (Vision-Language Action), que traduce esas interpretaciones en acciones físicas concretas.

Entrenados con miles de horas de tareas domésticas, estos modelos permiten que LG CLOiD reconozca electrodomésticos, entienda intenciones y actúe en consecuencia.

El robot tiene una estructura humanoide optimizada para ambientes domésticos.

ThinQ, actuadores y el hogar del futuro

La integración con ThinQ y ThinQ ON amplía sus capacidades, coordinando múltiples dispositivos inteligentes. Además, LG presentó AXIUM, su nueva línea de actuadores robóticos, un componente clave para el desarrollo de robots más eficientes, potentes y compactos.

La visión de la compañía es clara: avanzar hacia un “Hogar sin Trabajo”, donde robots y electrodomésticos con IA se ocupen de las tareas diarias. Según LG, el objetivo final es simple y ambicioso a la vez: liberar tiempo para que las personas puedan disfrutarlo en lo que realmente importa.