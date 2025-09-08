LG presentó sus nuevos electrodomésticos con IA en IFA 2025

LG para IFA.

En el marco de la feria IFA 2025, LG Electronics dio a conocer su propuesta “LG AI Home”, una visión del hogar conectado donde los electrodomésticos funcionan en armonía, brindando más comodidad, personalización y eficiencia energética.

Bajo el lema “LG AI Appliances Orchestra”, la compañía mostró cómo su ecosistema de heladeras, lavadoras, secadoras y aspiradoras inteligentes se integran a través de IA y la plataforma ThinQ ON, facilitando el control y la gestión del hogar desde un solo lugar.

Zonas y experiencias: cómo la IA transforma la vida diaria

El stand de LG en Berlín estuvo dividido en distintas zonas interactivas:

Hero Zone : presentó la “orquesta” de electrodomésticos IA, todos coordinados por el centro inteligente ThinQ ON para demostrar el control intuitivo y la armonía entre dispositivos.

Zona Fit&Max : recreó hogares reales, destacando cómo el diseño europeo y la funcionalidad de los nuevos productos se adaptan a cualquier espacio.

Zona de Tecnología Central de IA : explicó cómo motores y compresores mejorados con IA (como el AI DD™) optimizan el rendimiento, ahorran energía y cuidan la ropa y los alimentos.

Zona de Soluciones para el Hogar: mostró cómo la IA conecta electrodomésticos, dispositivos IoT y servicios de terceros para simplificar tareas, recomendar recetas, precalentar hornos o ajustar el ambiente según preferencias.

Electrodomésticos IA: eficiencia, diseño y accesibilidad

La nueva gama de productos incluye:

Heladeras inteligentes : combinan compresores IA y aislamiento de última generación, maximizando frescura y eficiencia. Incluyen la bisagra “zero space” para abrir puertas incluso contra la pared.

Lavadoras y secadoras IA : cuidan todo tipo de telas y ofrecen pantallas LCD grandes y controles intuitivos.

Aspiradoras robot y de barra : la primera estación empotrada se instala bajo el fregadero y la aspiradora de barra liviana minimiza el esfuerzo físico. Hay modelos para seco y húmedo, todos con conectividad inteligente.

LG Comfort Kit: accesorios pensados para facilitar el uso de electrodomésticos a personas de todas las edades o habilidades.

Hogar y movilidad conectada

Las soluciones ThinQ AI y ThinQ ON permiten gestionar y actualizar electrodomésticos en tiempo real, con monitoreo proactivo y recomendaciones personalizadas. Además, LG llevó la experiencia más allá del hogar, presentando Spielraum, una propuesta que integra la IA en vehículos para una conectividad sin interrupciones entre el auto y la casa.

LG apuesta por un hogar donde la tecnología se adapta al usuario, optimizando el consumo de energía y haciendo la vida diaria más simple y personalizada. IFA 2025 marca un salto hacia el futuro doméstico, con soluciones que evolucionan y se actualizan con cada necesidad.