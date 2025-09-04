IFA 2025: qué novedades se esperan para la feria tecnológica de Berlín

IFA, la feria de electrónica de consumo más importante de Europa, celebra su edición 100 del 5 al 9 de septiembre en el recinto Messe Berlin, con algunos gigantes de la industria como Sony, Samsung, Asus, Lenovo, Bosch y TCL, entre tantos más.

En 2024, superó los 1.800 expositores y atrajo a más de 215.000 visitantes de más de 130 países, reafirmando su impacto global. En esta edición se destaca el lema “Innovation For All”, con espacios dedicados a charlas, lanzamientos y experiencias interactivas.

Novedades clave: tecnología en todos los rincones

Inteligencia artificial en todas partes : lo que hasta hace poco era concepto, ahora será funcional en dispositivos cotidianos. Desde electrodomésticos hasta soluciones de comercio electrónico, la IA será protagonista.

Computación potente y portátil : se esperan lanzamientos importantes como notebooks con nuevos chips ultrarrápidos, consolas portátiles más potentes y dispositivos diseñados para el gaming móvil.

Electrodomésticos que aprenden: habrá desde hornos inteligentes que ajustan la temperatura automáticamente hasta acuarios conectados que monitorean el estado del agua y la alimentación de los peces. Todo gracias a la incorporación de inteligencia artificial y sensores avanzados.

Tecnología del día a día, reinventada

Audio y entretenimiento : llegan altavoces disruptivos, como los Sound Tower con luces LED, y nuevas propuestas en iluminación inteligente para el hogar.

Limpieza y hogar conectado: marcas líderes presentarán aspiradoras robotizadas con filtros inteligentes, robots que limpian en seco y mojado, e innovaciones en automatización doméstica que facilitan la vida cotidiana.

Cultura, experiencias y mucho más

IFA también es un evento cultural. Habrá conciertos, charlas de referentes, muestras de moda y oportunidades para probar productos en vivo. El nuevo festival al aire libre, IFA Sommergarten, sumará música y gastronomía para una experiencia completa.