Un titular de la Selección Argentina perdió terreno en el Atlético de Madrid y Diego Simeone avala su salida, a meses del Mundial 2026.

La situación de Thiago Almada en el Atlético de Madrid tomó un giro inesperado y encendió alarmas en la Selección Argentina. A menos de seis meses del inicio del Mundial 2026, el mediocampista quedó relegado en la consideración de Diego "Cholo" Simeone y el club español ya lo declaró transferible, pese a haber invertido millones en su llegada como apuesta de futuro.

Cuando el Atlético de Madrid cerró la incorporación de Almada a mediados de 2025, la operación fue presentada como una apuesta fuerte del club, ya que pagó 22 millones de euros por el 50% del pase. El exjugador de Vélez llegaba con proyección, experiencia internacional y como una pieza pensada para potenciar el contexto ofensivo del equipo, especialmente en sociedad con Julián Álvarez.

Sin embargo, el paso del tiempo no jugó a su favor. Bajo la conducción de Simeone, Almada no logró consolidarse y su participación fue limitada: apenas 571 minutos oficiales, poco más de seis partidos completos, lo que lo relegó a un rol claramente secundario dentro del plantel.

Simeone no lo tiene en cuenta y el Atlético escucha ofertas

Según reveló El Larguero, programa de Cadena Ser, la dirigencia encabezada por Enrique Cerezo tomó una decisión contundente: declarar a Almada transferible y abrirle la puerta de salida en el próximo mercado de pases de enero.

La determinación sorprendió incluso en España, ya que hasta hace pocas semanas no figuraba entre los nombres apuntados para una salida anticipada. El cambio de escenario dejó en evidencia que Simeone no lo considera una pieza prioritaria para el proyecto deportivo inmediato.

El futuro inmediato: los clubes que ya se interesaron

Luego de que trascendiera la decisión del Atlético, varios clubes comenzaron a sondear la situación del mediocampista. Gremio de Porto Alegre fue uno de los primeros en mostrar interés, con la intención de sumarlo a préstamo y con opción de compra. Sin embargo, quienes parecen tener más posibildiades de quedarse con el talentoso enganche son equipos de la Premier League, aunque, por el momento, no trascendieron los nombres.

Desde el club español, no obstante, fijaron una postura clara: solo aceptarían una venta definitiva por una oferta mínima de 20 millones de euros por el 50% del pase, según informó el medio brasileño UOL.

La Selección Argentina, atenta a su futuro

La situación no solo impacta en el Atlético. También generó preocupación en el entorno del seleccionado argentino, donde Almada aparece como uno de los nombres casi asegurados para integrar la lista de 26 jugadores rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El debut de la "Albiceleste" será el 16 de junio, frente a Argelia, en Kansas City, y el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni sigue de cerca cada detalle relacionado con el presente de sus futbolistas.

Uno de los puntos que más inquieta es el posible destino de Almada. Una cesión o venta a un club de menor exigencia deportiva podría afectar su continuidad y ritmo de competencia, un factor clave de cara a una Copa del Mundo que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En un contexto tan ajustado en el calendario, cualquier retroceso en lo futbolístico puede tener consecuencias directas en la consideración del cuerpo técnico.

Los antecedentes que lo sostienen en la Scaloneta

Pese a su presente irregular en el equipo madrileño, el "Guayo" cuenta con un respaldo importante: su rendimiento reciente con la camiseta nacional. Durante 2025 fue determinante en varios partidos de las Eliminatorias Conmebol, que le permitieron a la Argentina asegurarse el primer puesto.

Convirtió el gol del triunfo ante Uruguay en el Centenario, fue titular en la histórica goleada 4-1 frente a Brasil en el Monumental, asistió a Julián en el 1-0 ante Chile en Santiago, marcó ante Colombia y dio un pase gol a Lionel Messi en el 3-0 sobre Venezuela.