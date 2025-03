¿Cómo está de salud Joaquín Sabina?

Joaquín Sabina, de 75 años, comenzó la gira con la que se despedirá de los escenarios.

Joaquín Sabina, el icónico cantautor español de 76 años, demostró ser un sobreviviente en todos los aspectos de su vida. Con una trayectoria marcada por el talento y los excesos, el artista enfrentó múltiples problemas de salud en las últimas décadas.

Desde un ACV en 2001 hasta una trombosis, episodios depresivos y una caída en 2020 que le dejó un hematoma intracraneal, su camino no fue fácil. Sin embargo, hay un factor clave en su resistencia: Jimena Coronado, su esposa y su gran sostén emocional.

Jimena Coronado, su "ángel"

La relación fue un pilar fundamental para la salud y estabilidad del músico. Desde que se conocieron en 1994 en Lima, cuando ella era fotógrafa del diario El Comercio, Coronado estuvo presente en los momentos más críticos de su vida. Luego de varios años de encuentros esporádicos, formalizaron su relación en 1999 y se casaron en una ceremonia íntima en 2020.

Joaquín Sabina junto a su esposa Jimena Coronado.

Ella no sólo fue su amor, sino también su salvación. Coronado logró poner orden y reducir los excesos que amenazaban la salud del músico. “Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De gira, si no viene ella, no voy”, confesó el artista en una entrevista al hablar de su esposa.

El presente de Joaquín Sabina

A pesar de los problemas de salud, el músico sigue en pie y anunció su última gira, Hola y Adiós, que lo trajo a Buenos Aires. El primer concierto en Argentina fue el lunes 24 de marzo y el miércoles 26 tendrá lugar el segundo show en el Movistar Arena.

La noticia del retiro de Sabina generó una gran expectativa entre sus fanáticos, sobre todo después de que él había mencionado que no volvería a tocar en vivo. En ese sentido, aclaró que este tour será su despedida definitiva de los escenarios, un regalo final para su fiel público, aunque aseguró continuará componiendo y grabando discos.

Además de Argentina, la gira recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Sudamérica y finalizará en Europa, con un cierre especial en su España natal en noviembre de 2025. Es por eso que los shows en Buenos Aires serán una oportunidad única para despedirse de uno de los más grandes exponentes de la música hispana.

Para afrontar esta serie de conciertos, el artista está estable y con energía. Si bien los años y las enfermedades dejaron su huella, su espíritu sigue intacto. Para eso, estará acompañado de su esposa, con quien supo renacer una y otra vez.