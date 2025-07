Pergolini habló sobre la homosexualidad a los 61 y sorprendió a Martín Cirio: "Para hacer el amor"

Mario Pergolini habló sobre homosexualidad a los 61 y sorprendió a Martín Cirio.

Mario Pergolini tuvo de invitado a Martín Cirio en Otro Día Perdido (El Trece) y el invitado descolocó al conductor al hablar sin tapujos de su intimidad sexual y confrontarlo con una afirmación arriesgada. La reacción de Pergolini ante los dichos del influencer que se hace llamar "La Faraona" en sus canales sociales.

En un ida y vuelta muy picante, Martín Cirio le confesó a Mario Pergolini su fallida visita al programa de Marcelo Tinelli, donde se realizó un enema al aire y provocó asco en los televidentes y en "El Cabezón", y luego habló sobre sus fotos íntimas para salir a la conquista de hombres en las aplicaciones de citas. En ese momento, Cirio confrontó a Pergolini y lanzó: "¿Vos nunca te sacaste fotos desnudo?". "No", sentenció el conductor. Y reforzó: "No, no lo voy a hacer".

Acto seguido, Martín Cirio explicó cuál es su método para llegar a los hombres que le gustan en las apps de encuentros sexuales: "Cuando mando fotos para hacer el amor ellos me mandan foto de su rata (en referencia a su pene)". Mario Pergolini no pudo evitar la sorpresa y exclamó: "Para hacer el amor también. Pero, ¿qué es?, ¿un certificado? Uno no está preguntando a la gente como es para tener relaciones sexuales así, lo descubrís en el momento".

Qué le dijo Martín Cirio a Pergolini sobre la homosexualidad en los varones +60

Pergolini redobló la apuesta y segundos después le preguntó a Martín Cirio sobre la homosexualidad en los hombres de más de 60 años: "¿Vos creés que se pasa de heterosexual a homosexual a mi edad?". "Y sí. Si no es ahora, ¿cuándo? Ya de acá tenés un par de años más y después te morís", sentenció el influencer con humor.