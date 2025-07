Telefe homenajeó a Locomotora y Pergolini terminó en la lona: el rating que preocupa a El Trece

Telefe homenajeó a Locomotora y Pergolini le dio la peor noticia a El Trece.

La muerte de Alejandra Locomotora Oliveras sacudió al espectáculo argentino y Telefe le rindió homenaje con una emisión repetida de Pasapalabra, el clásico programa de juegos de Iván de Pineda, cuando la querida boxeadora fue como invitada. La emoción rindió sus frutos y El Trece está más preocupado que nunca, ya que Mario Pergolini tocó un bajísimo piso histórico al aire.

El especial de Pasapalabra con el que Telefe homenajeó a Locomotora Oliveras se metió en el Top 5 de lo más visto el lunes 28 de julio. Con un promedio de 9 puntos de rating, Pasapalabra se convirtió en lo segundo más visto de la jornada, solo superado, aunque por gran diferencia, por La Voz Argentina, que se coronó como lo más visto con 14,2.

Guido Kaczka no pudo meterse en el podio de lo más visto del pasado lunes 28 y Telefe se quedó con los primeros 5 puestos. Pero el dato más preocupante se lo llevó El Trece y Otro Día Perdido, el late night show que conduce Mario Pergolini, que tocó pisos bajísimos e históricos en el canal -llegó a 2,6 puntos de rating- y solamente metió un promedio de 3,9 puntos, apenas por encima del histórico magazine de archivo Bendita TV, con Beto Casella y equipo.

Las cifras que está haciendo Mario Pergolini con Otro Día Perdido son alarmantes para El Trece, ya que el programa no está siquiera tocando los 10 puntos de rating -cifra a la que no llegó desde su primera salida al aire-, y no resultaría extraño que el canal esté pensando alternativas para competir más fuerte en prime time, dado que La Voz Argentina arrasa con la teleaudiencia semana a semana.

El plan secreto de El Trece para "robarse" conductores de otros canales

Según rumores que se viralizaron en los portales, el canal estaría ideando un plan de emergencia para "robar" figuras de otros canales (conductores que suelen ocupar los terceros o cuartos puestos en las grillas de rating) para potenciar su grilla de cara al 2026 y eso incluiría una renovación de programas y figuras. Beto Casella es uno de los conductores que podrían llegar a la pantalla de El Trece y si bien el conductor aún no lo confirma, tampoco desmiente las versiones que ya están dando vueltas. Es más, el sábado pasado estuvo de invitado en La Noche de Mirtha y le dio un buen número de rating al canal del solcito en un picante encuentro con Mirtha Legrand.