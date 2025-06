Pobre Walter Nelson en Telefe: el video del papelón AL AIRE en Pasapalabra

Walter Nelson pasó un papelón en Pasapalabra, por Telefe, en la televisión argentina.

El pobre Walter Nelson hizo un papelón al aire en Pasapalabra, el programa de televisión de preguntas y respuestas que conduce Iván de Pineda por Telefe. El relator uruguayo de 74 años, una estrella histórica de TyC Sports, cometió errores permanentes en el entretenido desafío porque, básicamente, no sabía jugar. El periodista deportivo, especialista en las transmisiones de fútbol y boxeo en la mencionada señal deportiva, formó el equipo con el extenista Guido Pella y el actor Stéfano De Gregorio. En tanto, del otro lado estuvieron el boxeador Sergio "Maravilla" Martínez, la modelo Stephanie Demner y la influencer Julieta Puente.

La cuestión es que el comunicador charrúa no estuvo a la altura de las circunstancias y, si bien todos en el estudio del canal de TV se lo tomaron a broma, en las redes sociales fue protagonista. Especialmente en X (ex Twitter), la mayoría de los usuarios hizo viral al autor de la frase "salí de ahí, Maravilla". De hecho, fue tendencia durante un par de horas.

La floja participación de Walter Nelson en Pasapalabra, por Telefe

El relator uruguayo de 74 años tuvo yerros de todo tipo porque claramente no suele ver el programa y, por lo tanto, no sabe cómo funciona. Por ejemplo, no supo ordenar las letras para conformar una palabra y cuando el término empezaba con una letra respondió con otra. Por caso, no entendió que había que decir un sinónimo de "rojo" que iniciara con "c" y contestó "contador" en vez de "colorado".

Para completar esta faena deficitaria, cuando Walter Nelson tuvo que responder con una palabra que empezara con "i" dijo "sentado". Como su equipo ya había perdido en el duelo, reconoció que no quería terminar el juego y "Maravilla" Martínez lo chicaneó en modo boxístico: "¡Walter, no me tires la toalla, Walter! Por el honor, por el honor...". "¡No, qué honor si ya perdimos!", se resignó Nelson con una sonrisa igualmente.

¿Qué es Pasapalabra?

Se trata de un programa de televisión con un concurso de preguntas y respuestas, donde dos equipos compiten en diferentes juegos para acumular tiempo para el juego final, denominado "El Rosco". Allí, el capitán de cada bando intenta adivinar palabras con definiciones dadas por el presentador, en este caso llamado Iván de Pineda en Telefe.