Pablo Giralt reveló por qué lloró ante Messi y recordó su calvario: "Ataques de pánico"

Pablo Giralt recordó cuando se emocionó mientras entrevistaba a Messi.

Pabo Giralt, relator estrella de la televisión argentina, reveló por qué se puso a llorar delante de Lionel Messi en plena entrevista. El periodista deportivo de 51 años dialogó con su colega Leonardo Montero en Infobae y detalló el momento más viral de su vida, en un recorrido que incluyó instantes de sufrimiento en soledad cuando era muy joven.

El narrador de TNT Sports charló con el capitán de la Selección Argentina en octubre del 2022 y se emocionó por la magnitud de la nota que estaba realizando. Pero aquella conversación con "Leo" no fue el único tema, sino que también rememoró las crisis personales que padeció cuando debió venir de muy chico desde su Venado Tuerto natal en Santa Fe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pablo Giralt contó por qué lloró delante de Messi y repasó los peores momentos de su vida

Consultado por "Leo" Montero acerca de los motivos reales por los que rompió en llanto ante la presencia del mejor futbolista de la historia, el relator santafesino se sinceró: "Se me vino toda mi vida encima. Cuántos sábados, domingos clavando a mi familia, a mis hijos... Y yo con la mía, con mi laburo. Mis viejos que se rompieron el trasero para bancarme cuando yo no tenía laburo y me bancaron, me aguantaron y creían en mí". Acerca de su vocación por este oficio desde muy pequeño, puntualizó: "Yo quise ser relator de fútbol de que nací. Me subía a la copa del árbol y relataba, agarraba los soldaditos y lo hacía futbolista, le afanaba el trapo rejilla a mi vieja para armar la red de abajo del parante de la silla... Yo quería hacer esto de toda la vida y ellos confiaron en mí".

La reacción de Messi ante la emoción de Giralt que se hizo viral en aquel momento.

Sobre su formación en este oficio, Giralt repasó que estudió "periodismo deportivo y la Licenciatura en periodismo", aunque al mismo tiempo aclaró: "Pero si no fuera por mi viejo, que son mis dos superhéroes, yo no hubiera hecho nada". "Entonces, inevitablemente en ese momento decís: “Yo estoy sentado con Messi en la casa de Messi. ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá?´. Me pasó toda la vida de golpe", reflexionó.

Para graficar las sensaciones que tuvo en un momento muy especial para él, el narrador recordó: "Yo vengo del interior, soy de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Y en Buenos Aires los fines de semana, con 17 años solo, te la regalo... ¿Eh?". De hecho, reconoció que se sintió muy solo por momentos por el desarraigo, por estar lejos de su familia, y lanzó crudamente: "Me veía todas las películas que había en los cines, me encerraba en Lavalle solo como perro malo. Tenía amigos de lunes a viernes en la facultad y los fines de semana había que bancársela". Incluso, detalló que tuvo ataques de pánico cuando era joven y debió tratar todas estas cuestiones en terapia hasta que pudo resolverlas con el correr del tiempo: "Me sentía acá, allá, en todos lados al mismo tiempo, pero no podía estar en todos lados al mismo tiempo... Fue complicado".

Video: cuando Pablo Giralt se puso a llorar delante de Messi

Con relación al momento de su carrera que se volvió más viral, Giralt repasó acerca de la entrevista a Messi: "Yo le empecé a agradecer y le gustó a él, que era un chico de Venado Tuerto que estaba cumpliendo su sueño haciendo la nota con él". "Yo tuve con Leo la suerte de relatar cuando debutó con Paraguay en la Selección, pero cuando debutó no en la Mayor, cuando jugaba en Argentinos Juniors. Ese famoso debut que lo hicieron venir para debutar para que juegue para Argentina, que hace un gol, ese día yo relaté", puntualizó sobre aquel encuentro disputado en el 2004 en La Paternal.

"Tuve la suerte de relatar el 80% de los partidos de Leo. Era maravillarme todo el tiempo y, de golpe, estar sentado con él y que él sea tan normal... Porque toqué la puerta en París y me abrió él. No vino un seguridad que me dijo: ´A ver, lo vamos a cachear´. No, no. Me dijo: ´Hola, ¿qué haces Pablo?´. Ahí se me cayeron los pantalones", insistió el comunicador. Y completó entre risas, con respecto a la respuesta del astro rosarino en aquel instante: "Al principio, él se tira para atrás como con cierta incomodidad porque lo incomodé un poco con esa reacción. Pero después se dio cuenta, vino y como que me tranquilizó. Está el meme que se tira para atrás...".