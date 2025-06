¿Juega Messi? Encendió las alarmas en Inter Miami

Lionel Messi preocupó a todos en el Inter Miami que dirige Javier Mascherano en la previa del partido ante el Porto por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes en Estados Unidos. El campeón de todo con la Selección Argentina arrastra una molestia desde hace tiempo y este miércoles, horas antes del mencionado duelo, se lo vio dolorido por la misma una vez más. De esta manera, quedó en duda para el encuentro y el "Jefecito" deberá definir si le da o no lugar entre los titulares.

Lo cierto es que las "Garzas" necesitan sumar de a tres después del empate en el cruce inaugural contra el Al Ahly de Egipto si quieren acercarse a octavos de final. Los lusos, por su parte, igualaron también sin goles contra Palmeiras en el debut y también irán por una victoria que los favorezca para alcanzar el primer objetivo. Por supuesto, de estar el crack rosarino no les será nada fácil pero todavía no está en óptimas condiciones y su imagen tomándose la zona afectada preocupó a más de uno.

Messi encendió las alarmas en el Inter Miami en el Mundial de Clubes

En uno de los videos filtrados en la práctica del elenco que milita en la MLS, la "Pulga" hablaba con Javier Mascherano mientras se masajeaba el isquiotibial izquierdo y caminaba junto al DT. Como no podía ser de otra manera, el momento no tardó en viralizarse más aún sabiendo lo cerca que están del encuentro ante el Porto que comenzará a las 16 (hora argentina) de este jueves 19 de junio. De esta manera, ahora está en duda para estar desde el arranque más allá de que desde las redes del Inter Miami no dieron detalles de una posible lesión del exhombre del Barcelona de España.

Cabe destacar que la misma molestia física se vio en la previa del cotejo contra el Al Ahly egipcio, pero el astro completó los 90 minutos en el empate 0 a 0 en el Hard Rock Stadium. En dicho duelo el propio Messi tuvo varias oportunidades para abrir el marcador y se encontró con las buenas reacciones del arquero El Shenawy, quien tuvo una gran noche al igual que Oscar Ustari para las "Garzas". Así se mantuvo el mismo resultado en el marcador en lo que fue el marco del comienzo del Mundial de Clubes en un cruce del que se esperaba mucho más.

Una molestia en la pierna izquierda de Lionel Messi puso su presencia en el duelo contra el Porto por el Mundial de Clubes

Los números de Lionel Messi en el Inter Miami

Partidos jugados : 60.

: 60. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 24.

: 24. Títulos: Leagues Cup 2023 y MLS Supporter's Shield 2024.

Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami por el Mundial de Clubes

Las "Garzas" de Javier Mascherano se enfrentarán al Porto de Portugal el próximo jueves 19 de junio desde las 16 (hora argentina) en el Mercedes Benz Stadium por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de la plataforma DAZN de manera gratuita y de DSports.