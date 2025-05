Verón atacó a una figura de TyC Sports por Estudiantes: "Dejen de operar"

Juan Sebastián Verón fue noticia en las redes sociales por su controversial mensaje contra un periodista de TyC Sports en las últimas horas. Luego de que surgiera el rumor sobre la vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata después de sus declaraciones previas en ESPN, el presidente del "Pincha" aprovechó la ocasión para desmentirlo. El modo que eligió fue por demás controversial, ya que apuntó directamente contra quien que lo comunicó en su cuenta de X (ex-Twitter): Germán García Grova.

"Estudiantes de La Plata comienza a pensar en la vuelta de Marcos Rojo. El defensor vence contrato con Boca a fin de año y aún no hay tratativas de renovación. Gente de Estudiantes trazó las primeras líneas para su retorno", escribió el integrante del canal deportivo de televisión. La respuesta del exjugador de la Selección Argentina no se hizo esperar y a través de una story de Instagram lo destrozó. Por supuesto, su posteo no tardó en trascender teniendo en cuenta el tema en cuestión.

Verón desmintió que Rojo vuelva a Estudiantes desde Boca y cruzó a García Grova, periodista de TyC Sports

"Esto que hace circular es mentira, nadie pensó ni piensa en el mercado... Enfocados en los objetivos inmediatos. Dejen de operar y mentir", escribió el exmediocampista en la mencionada red social y no perdonó. Lo cierto es que antes de la apertura del mercado de pases, el "Pincha" todavía debe jugar los dos partidos restantes de la fase de grupos de la Copa Libertadores -mientras lidera el Grupo A- y visitar a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino. Mientras tanto, espera también por su cruce contra Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

En cuanto al defensor, regresó al país en febrero del 2021 para sumarse al conjunto "Xeneize" donde aún continúa y ya ganó cuatro títulos locales. Si bien se especuló en varias ocasiones con su vuelta, hasta el momento nunca se concretó y, por lo que dijo Verón, todavía no apuntan a repatriarlo. El central surgido del conjunto de La Plata, por su parte, afronta este 2025 con la "Azul y Oro", donde jugará los certámenes domésticos para buscar un nuevo trofeo y clasificar a la Libertadores del año próximo.

La historia publicada por Juan Sebastián Verón contra Germán García Grova, de TyC Sports

Los números de Rojo en Estudiantes de La Plata

Partidos jugados : 54.

: 54. Goles : 4.

: 4. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Copa Libertadores 2009 y Torneo Apertura 2010.

Preocupación por el estado de salud de Juan Ramón Verón, padre de Juan Sebastián

Esta misma semana, Juan Sebastián Verón se encontró con la tremenda noticia de la internación de su papá. La "Bruja" se encuentra recuperándose en el Instituto Médico Platense el miércoles a la tarde. El medio platense 0221 reveló que el papá del actual presidente de Estudiantes de La Plata fue ingresado al IMP el último miércoles luego de que se le detectara un cuadro de deshidratación junto con una insuficiencia renal. Desde ese día hasta el domingo no había más noticias del estado de salud, pero sí hubo reacciones del actual mandatario Pincha que, en sus redes sociales, fue comentando cosas que daban a entender el estado de salud de su padre.

El primer mensaje fue "Fuerza viejo" y, luego, un "Gracias por meterme tan adentro esto" junto a una bandera de Estudiantes de La Plata. En este caso, la situación mostraba la preocupación fuerte por el estado de salud, pero un par de días después -ya con algunas novedades alentadoras-, nuevamente el presidente Pincha utilizó sus redes sociales para poner "un paso a la vez" mostrando así la posible recuperación, lenta, de su padre.