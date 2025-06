Tristeza total: el relato del Pollo Vignolo en el gol de Auckland City a Boca por ESPN

Tristeza: el relato del Pollo Vignolo en el gol de Auckland City a Boca por ESPN

Sebastián "Pollo" Vignolo fue otra vez protagonista en las redes sociales, después del empate 1 a 1 entre Boca Juniors y Auckland City por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes. El "Xeneize" de Miguel Ángel Russo se despidió en dicha instancia a raíz del triunfo del Benfica contra el Bayern Munich, pero tampoco pudo ganarle al elenco semi amateur. El gol de Christian Gray fue un baldazo de agua fría para el elenco de La Ribera y el periodista lo dijo en plena transmisión para ESPN en la televisión argentina.

Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas entre los fanáticos de otros equipos, que rápidamente compartieron el video del cabezazo del defensor neozelandés con los dichos del conductor de F90. Es que, como ya es habitual, lo vincularon con la institución que preside Juan Román Riquelme como un hincha más por su manera de comentar la acción de juego. Dicho tanto complicó a Boca en el partido y Vignolo no acompañó con su relato a pura emoción, como sí sucedió hace días atrás cuando Miguel Ángel Merentiel convirtió contra los teutones en la segunda jornada.

El relato del Pollo Vignolo del gol de Auckland City a Boca por el Mundial de Clubes

Tal como pasó cuando Nicolás Otamendi empató el encuentro para el Benfica en la primera fecha o el delantero del "Xeneize" hizo lo propio contra el Bayern, el "Pollo" Vignolo no gritó el gol desaforadamente. Por supuesto, la señal de Disney tuvo que compartir el momento del grito de Gray que igualó las acciones y el mismo se viralizó poco después. Es que dicho tanto impidió que los de Russo al menos sumen de a tres en el torneo disputado en Estados Unidos, donde sólo sumaron dos unidades.

Al Pollo Vignolo se le escapó un comentario que reveló de qué club es hincha

Hace un par de años, el relator demostró nuevamente al aire de ESPN F90 su fanatismo por Boca. El conductor del ciclo hizo su clásico editorial de todos los días luego de una derrota "Xeneize" ante Huracán como local en mayo del 2022 cuando el DT era Sebastián Battaglia. No es la primera vez que el famoso relator da indicios de que club es hincha. Siempre del lado de Riquelme y el Consejo de Fútbol y hasta con una clara preferencia con Darío "Pipa" Benedetto.

"Mire Battaglia, le podemos pasar un resumen de la gente yéndose de la cancha de Boca y nadie se acuerda los partidos que hace que no pierde. La gente se fue preocupada. Ya no pueden decir 'Ya no hay refuerzos'. ¿Refuerzos? Necesita él ser el refuerzo. Necesita Battaglia ser el entrenador, darle una forma al equipo, porque si no son jugadores desparramados de buena jerarquía. ¿Qué le van a decir al Consejo de Fútbol?", lanzó Vignolo. "¿Qué no quieren Battaglia?, sino le traían jugadores. ¿Por qué Battaglia? Y ya contamos la historia del porqué de Battaglia, también les puedo decir que hay un montón de entrenadores que se eligieron así, y nos fue muy bien", aseguró el "Pollo" Vignolo dando a entender que es fanático de Boca.