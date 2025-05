El Pollo Vignolo sorprendió a Diego Latorre y lo dejó en el piso: "Yanina"

El Pollo Vignolo dejó a Diego Latorre en el piso por lo que dijo sobre su esposa Yanina.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a su amigo Diego Latorre y lo dejó tirado en el piso por lo que le dijo en la cara, con relación a su propia esposa Yanina Latorre. El conductor de F90 en ESPN es una de las estrellas de televisión argentina, al igual que "Gambetita", y lo chicaneó directamente durante un momento que fue publicado por el colega Federico "Negro" Bulos en su cuenta oficial de Instagram.

Con un breve video en la mencionada red social, el panelista expuso al relator por un comentario que dejó mal parado al exdelantero de Boca Juniors y Racing Club. Bulos comentó que "este tema es muy fuerte entre Diego y el Pollo" a modo de introducción, por lo que "Seba" tomó la posta al respecto. "Jajajajajaja, ¿qué les pasa?", escribió el platense en su historia.

El Pollo Vignolo fulminó a Diego Latorre: "Hoy Yanina no te daría bola, yo tengo otra onda"

A modo de broma por la relación de larga data entre el exfutbolista y su esposa, con quienes tiene confianza, el relator lanzó directamente enfrente del exjugador que "a ver, el tiempo pone las cosas en su lugar...". Al mismo tiempo, recordó que "la verdad que en aquel momento, Gambeta era más fachero, entonces Yanina cayó y se enamoró de él".

Yanina y Diego Latorre, juntos.

Sin embargo, opinó: "Yo lo que le digo a Diego es que hoy, si van caminando por el Alcorta, vienen caminando Diego y Yanina, y Diego la encara... Yanina no le daría bola". "No tiene chances, ¡cero chances!", acotó Bulos de fondo. Convencido, el "Pollo" Vignolo reiteró sobre Latorre que "hoy no tendría chances con su mujer".

"Pero pará, ¡ponele que vayas vos por el shopping! Soltero, y Yanina soltera. ¿A vos de te daría bola?", se defendió el exatacante. "No, no, pero me miraría... A vos ni te miraría", sostuvo Vignolo. "Ah, estás diciendo que vos sos más fachero que yo", le contestó Diego, incrédulo. "Y... Otra onda. Yanina hoy ya no... Te pasó por arriba", chapeó el relator. "Pero pará, ¿yo tendría alguna chance?", preguntó el "Negro" finalmente. "El chofer de Yanina", lo cruzó el "Pollo" con una sonrisa para terminar.