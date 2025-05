Chau ESPN: una figura anunció que se va y pegó el portazo en la TV

Una estrella de ESPN dijo adiós: a dónde se va una de las voces más reconocidas del canal.

Una figura de ESPN sorprendió a todo el mundo en la televisión argentina al anunciar que se aleja del canal, en mayo del 2025, para ser parte de un gran medio a nivel continental. Tras un comienzo de año agitado, la pantalla chica nacional tuvo otra novedad que se dio a conocer a través de un comunicado en las redes sociales. A dos meses de la salida de Sofía Martínez para irse a Telefe, esta vez la protagonista es nada menos que Lola del Carril.

La relatora de 26 años con pasado en la TV Pública (señal en la que cubrió el Mundial de Qatar 2022) contó a través de su cuenta de Instagram que deja la empresa perteneciente a la cadena estadounidense Disney, en la que, en ocasiones, estaba al frente de transmisiones de partidos de Champions League y Copa Libertadores, al mismo tiempo que participaba como panelista en programas como F12. Ella confirmó, además, que ahora se incorporará al equipo de Televisa (México), en donde realizará la cobertura del Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos, que comenzará el 14 de junio: "¡Han sido años hermosos llenos de aprendizajes! Me llevo lo mejor de cada uno de mis compañeros y compañeras. Habrá reencuentro", prometió.

Lola del Carril deja ESPN: el comunicado

En la publicación que compartió desde su cuenta @lolaadelcarril, la periodista se mostró muy emocionada: "Hoy me toca poner un punto y aparte en ESPN, el medio que me vio nacer como periodista, el medio que paso de ser mi anhelo más grande y fantasioso a mi segunda casa", expresó. "A cada una de las personas que atravesó mi camino en el canal: GRACIAS. Me enseñaron, me aconsejaron, me acobijaron, me cuidaron, me retaron con amor, me vieron crecer", sentenció la joven.

El mensaje de despedida de Lola del Carril de ESPN: "Honor"

Los hasta luego siempre son tristes y nostálgicos. Me es inevitable no recorrer la vida con la memoria y el corazón.

Hoy me toca poner un punto y aparte en ESPN, el medio que me vio nacer como periodista, el medio que pasó de ser mi anhelo más grande y fantasioso a mi segunda casa. Trabajar en ESPN era un sueño para mi, lo fue siempre. Nunca imaginé nada de lo que vino después, muy grande para esa Lolita pequeña que soñaba con presentar el noticiero.

Arranqué como jornalera para Sportcenter entrevistando a jugadores de reserva y juveniles. Me acuerdo que me moría de nervios cada vez que me tocaba cubrir un partido. Me temblaban las manos cuando me tocaba entrevistar a los protagonistas, algo que creí que perduraría eternamente.

El hockey, mi deporte de toda la vida, fue mi segundo aterrizaje de la mano de mi gran amiga Mechi Margalot. Fueron muchos días en el CENARD cerca de las Leonas y los Leones y sus bellos procesos olímpicos. Fueron intachables horas de aprendizaje, vuelo y crecimiento. Las manos aún temblaban, el pecho quemaba. Era por ahí.

La emotiva despedida de Lola del Carril de ESPN: "Me vieron crecer".

Empecé mi carrera como relatora con la Serie A. Jamás me voy a olvidar de ese partido de la Fiorentina en el Artemio Franchi, junto a mi dupla debut: Vito de Palma. Fútbol italiano, neerlandés, alemán, inglés, español, francés, mexicano, Champions, Europa League, Conference, diferidos de AFA. Fútbol, fútbol y más fútbol. 90 minutos de vértigo y aire incontables veces.

También tuve el honor de sentarme en el panel de F12, el programa de Mariano Closs. Compañeros con mucha historia en este medio que siempre me hicieron un lugar y me ayudaron a crecer y a entender. Para mi un privilegio enorme, de esos que son imposibles de vaticinar.

A cada una de las personas que atravesó mi camino en el canal: GRACIAS. Me enseñaron, me aconsejaron, me acobijaron, me cuidaron, me retaron con amor, me vieron crecer.

Hasta que los 90 ‘ de vértigo nos vuelvan a encontrar.