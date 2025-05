Uno de los jugadores más recordados por Boca enfrenta un escándalo familiar.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich (exjugador y campeón invicto con Boca en la campaña histórica de 2011) están de nuevo en el ojo del huracán, ya que los rumores de separación entre ellos se intensificaron. Después de 14 años juntos y siendo papás de tres nenas, la situación parece complicada. La China Suárez volvió a aparecer en esta historia, lo que generó un nuevo revuelo mediático.

Pepe Ochoa, desde LAM, afirmó que el exfutbolista atraviesa un desgaste en su relación con la modelo y periodista deportiva. Yanina Latorre, ante esto, compartió una impactante información sobre el círculo cercano a Chechu, diciendo: “Alguien que es amiga de ella me dice: ‘ella es un amor, pero es insoportable. Le infló los huev...’”. Esa frase dejó poco lugar a dudas sobre el tenso clima que podría habitar en el hogar de la pareja.

Además, Ochoa agregó que en el último mes no se vio a Cvitanich entrar al barrio y que los chicos fueron retirados en otro lugar, lo que puso de manifiesto el “desgaste” que sufrieron en su vínculo. "El tiempo les generó una crisis”, remarcó Pepe, dejando entrever que los problemas son cada vez más evidentes.

Lo curioso es que, a pesar de la avalancha de rumores, ni Chechu ni Darío se hicieron cargo de la situación públicamente. En noviembre de 2023, Bonelli se refirió de nuevo a los chismes que rodean a su marido y a la China Suárez, reavivando la polémica que comenzó en octubre de 2021, cuando se supo que la actriz tuvo un encuentro con Mauro Icardi en París.

En ese sentido, el tema no parece tener fin, ya que en LAM se mencionó que Suárez además habría estado en conversaciones con otros futbolistas argentinos, incluyendo a Cvitanich. Por otro lado, en PH Podemos Hablar, Chechu recordó cómo la situación se complicó aún más por los rumores de la actriz manteniendo diálogos subidos de tono con Rodrigo De Paul, lo que solo sumó leña al fuego. La incertidumbre sobre el futuro de la pareja sigue en pie.

Yuyito anunció que se separó de Milei y reveló lo peor: "Sepan"

La conductora de televisión y ex vedette Yuyito González contó que se separó de Javier Milei en las últimas horas. Dio a conocer la noticia horas más tardes de que se conozca la muerte del Papa Francisco, en el programa de televisión que lleva adelante desde hace más de un año en la pantalla de Ciudad Magazine.

González abrió su ciclo de espectáculos con un sincero descargo ante sus televidentes, en alusión al estado de su relación amorosa con el Presidente de la Nación. "Hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla", dijo Yuyito en un fallido que luego corrigió al decir: "Él también, esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación".

"Hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y quería anunciarlo simplemente. Así como he compartido casi un año, también era justo y lógico que anunciara esta ruptura. Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me van a esperar doscientos millones de micrófonos a la salida del programa", continuó González. Y cerró: "Sepan que no tengo nada para decir más que esto, simplemente esto que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación, hermosísima. Agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida que ya puedo deslumbrar qué es y me da mucha felicidad".